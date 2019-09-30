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30.09.2019 22:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Денежный взрыв

В Москве обчистили банкомат на 11 миллионов рублей
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(7977)
В Москве на улице Бутырской, 86 б, в 5 утра прогремел взрыв. Взорвали банкомат, из которого извлекли сразу 11 миллионов рублей.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах рассказали, что оперативники работают по двум, так сказать, темам - определяют способ подрыва и ищут сообщников этих "взрывников".

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Ну, со способом подрыва экспертам все понятно. В предутренних сумерках преступники подтащили к банкомату газовый баллон и взорвали.

Самый интересный второй вопрос. "Минеры" должны были точно знать, что именно в это хмурое утро в железном ящике должны быть эти самые 11 миллионов.

И еще. Уже придуман хитроумный способ, как противостоять взрывным газовым смесям. В банкомате устанавливается прибор, мониторящий внутреннюю среду. Если фиксируется наличие опасной смеси, включается система, выдавливающая взрывную взвесь, - создается внутренне избыточное давление, наподобие противоатомной и химической защиты в танках и бункерах. Стоит это недешево и не все банкиры готовы платить. Но ведь преступникам надо точно знать, установлена ли эта защита в конкретном банкомате.

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Собственно, все крупные ограбления, как правило, не бывают случайными, как говорится, сделанными "на удачу". Такие криминальные операции тщательно планируются и готовятся. Главное здесь - достоверная и своевременная информация.

Следователи предполагают, что среди работников банка оказались люди, помогавшие преступникам или даже задумавшим и организовавшим преступление. Возможно, это люди, ознакомленные с графиком инкассации. Опять же, сыщикам придется изучить способ транспортировки украденных денег. Все-таки 11 миллионов рублей, причем не всегда крупными купюрами - приличный объем. На чем и куда везли?

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