Владимирский театр поставил автобиографию знаменитого тенора

Выяснилось, что главный отечественный тенор-сердцеед 2-й половины ХХ века, на сцене герой-любовник и нередко злодей - за сценой и по жизни хронический однолюб. Оставшись в одиночестве, без любимой женщины - жены, партнера и друга, с 2013 года он писал и переписывал мелодраму в жанре "байопик" о пережитом, но так и не отболевшем. Писал в тесном сотрудничестве с актером, режиссером и журналистом Александром Мягченковым, тот и предложил идею "обпеть" пьесу сначала в провинции. Тем более, что попытки пристроить "неведомый шедевр" в московских театральных кругах оптимизма не внушали: Губенко, прочитав рукопись, сказал, что не в теме и не знает, что с этим делать, а Бертман посоветовал написать оперу "по мотивам" и обещал свести с Тухмановым, но... Так и остановились на древнем и вечно юном Владимире.

Можно по-разному относиться к личности, поступкам и проступкам героя. Он сам и казнит себя беспощадным судом. Фото: Предоставлено Владимирским театром драмы

Но пора уже "рассекретить" нашего героя. Знакомьтесь, Владислав Пьявко, накануне 80-летнего юбилея подводящий итоги. Премьера его новой пьесы "Исповедь тенора" открыла новый сезон Владимирского театра драмы.

"Везунчик!" - неслось ему вслед со всех сторон. Казалось, что он летит как ракета на волне своих природных данных и топливе магического кержацкого нутра. Но на деле всё было отнюдь не так уж однозначно. Ведь при всей своей внешней успешности карьера реального Пьявко в Большом театре вовсе не была безоблачно радужной. Сколько всего не спето - предназначенного и возможного, от Садко до Отелло!

Борец, силач, заводской шоферюга - и тут же статист в Заполярном театре. Неудачливый абитуриент ВГИКа и "Щепки" - и вдруг... курсант артиллерийского училища, практически законченный вояка. Если бы не "волшебная сила искусства", кто знает...

И еще перед нами проходит целая галерея женщин, "которые его выбирали". Пожалуй, лишь самую первую свою норильскую любовь 15-летний герой, фигурирующий как "Тенор-подросток/Тенор в молодости" (обаятельный Денис Чистяков), выбирает сам и против ее воли - Нина (Наталья Демидова) поддается природе, но хочет от него ребенка, и судьба, как в наказание, разводит их, сразу и навсегда. Где-то далеко рождается сын - Виктор (Лев Гунин), о котором герой, уже ставший звездой, узнает через много лет, явочным порядком, когда сталкивается на выходе из театра - и тут же теряет из вида, тоже навсегда...

В том же ненавязчиво-сериальном духе (с легким комедийным оттенком) решена и знаменитая дуэль примадонн за тенора, в которой и Галина (Валерия Емельянова), и Ирина (Анна Лузгина) напоминают персонажей любовного треугольника оперы "Аида". На закате дней, во втором действии пожилая, уставшая и подобревшая Ирина в пышных мехах, безусловный генералиссимус российского вокала, и побитый жизнью, но бодрящийся Тенор, этакие старосветские помещики за рюмкой чая, устраивают трогательный вечер горько-сладких признаний.

C годами наш герой становится профессором пения, у него темпераментный роман с ученицей, брюнеткой и драмсопрано с замашками Каллас - Наташей (московская певица Мария Горелова, которую помним по не столь давней "Чародейке" в Большом).

Знакомьтесь: Владислав Пьявко, накануне 80-летнего юбилея подводящий итоги

Можно по-разному относиться к творчеству, личности, поступкам и проступкам героя. Впрочем, он сам судит и казнит себя самым беспощадным судом. Но что не может не подкупать в нем, так это естественный, натуральный человек - без приросшей к лицу маски в пять слоев. Законы жанра - "мелодрама для публики" - соблюдены четко. Вышло добротно - репертуарный спектакль, не хуже драматических опытов Вишневской, Образцовой, Натальи Макаровой.