Еще четверо напавших на пограничников рыбаков КНДР арестованы

Находкинский городской суд арестовал еще четверых северокорейских рыбаков из КНДР, напавших на российских пограничников в Японском море. Об этом РИА Новости сообщил представитель суда.

Ранее под стражу были заключены шестеро их соотечественников.

Как писала "РГ", ЧП произошло 17 сентября. В исключительной экономической зоне России пограничники задержали две шхуны и 11 мотоботов из КНДР, занимавшихся незаконным промыслом в российских водах. Во время осмотра второй шхуны члены ее экипажа, более 40 человек, напали на пограничников. Пострадали четверо сотрудников ФСБ - один из них получил огнестрельное ранение - и шестеро рыбаков. Задержанные суда вместе с экипажами доставлены в Находку. Один из нападавших северокорейских рыбаков погиб.

Столь ожесточенное сопротивление корейцы оказали, опасаясь конфискации своих судов. За браконьерский лов грозит конфискация судна, а в КНДР это собственность государства. Из-за этого рыбаки будут вынуждены отвечать по возвращении домой уже по законам своей страны.