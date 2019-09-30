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30.09.2019 06:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Из горящей пятиэтажки в Чите эвакуировали почти 70 жильцов

Текст: Дина Непомнящая

В ночь на 30 сентября в пятиэтажном многоквартирном доме по адресу Богомягкого, 66 в Чите произошел пожар.

"На место происшествия выехали дежурные караулы из четырех пожарно-спасательных частей города", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

В Краснодаре из-за пожара в жилом доме эвакуировали 50 человек

Горела квартира на третьем этаже. Людей, которые жили ниже, удалось вывести по лестнице. Жильцов верхних этажей - 32 человека, в том числе семь детей - эвакуировали через окна и балконы с помощью двух пожарных автолестниц. Всего из пожара спасли 67 человек, в том числе 15 детей. Погибших и пострадавших нет.

Возгорание удалось ликвидировать через 13 минут после прибытия пожарных. Были задействованы 39 человек и 12 единиц техники. На время тушения сотрудники ДПС перекрывали движение по улице Богомягкого.

В результате ЧП повреждено 20 квадратных метров площади в одной из квартир.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита
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