Из горящей пятиэтажки в Чите эвакуировали почти 70 жильцов

В ночь на 30 сентября в пятиэтажном многоквартирном доме по адресу Богомягкого, 66 в Чите произошел пожар.

"На место происшествия выехали дежурные караулы из четырех пожарно-спасательных частей города", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Горела квартира на третьем этаже. Людей, которые жили ниже, удалось вывести по лестнице. Жильцов верхних этажей - 32 человека, в том числе семь детей - эвакуировали через окна и балконы с помощью двух пожарных автолестниц. Всего из пожара спасли 67 человек, в том числе 15 детей. Погибших и пострадавших нет.

Возгорание удалось ликвидировать через 13 минут после прибытия пожарных. Были задействованы 39 человек и 12 единиц техники. На время тушения сотрудники ДПС перекрывали движение по улице Богомягкого.

В результате ЧП повреждено 20 квадратных метров площади в одной из квартир.