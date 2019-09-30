Конец сентября во Владивостоке стал самым теплым за последние 80 лет

Последние выходные сентября порадовали жителей Приморья не по-осеннему теплой погодой. В субботу в некоторых центральных и восточных районах края столбик термометра поднялся до +29-31 градусов. А в воскресенье во Владивостоке был зафиксирован новый температурный рекорд.

В дальневосточной столице 29 сентября стояла жара до +26 градусов. До этого абсолютным максимумом этой даты считалась температура, зафиксированная в 1938 году. Впервые за 81 год воздух прогрелся на 0,9 градуса больше. Днем раньше во Владивостоке было +20-22,8 градуса. Ночные температуры в выходные не превышали +17 градусов.

В других районах края среднесуточная температура в субботу и воскресенье тоже была в выше нормы. Цифры на термометре оказались от двух до восьми градусов больше средних климатических значений на эти даты и были характерны скорее для последних чисел августа.

К понедельнику температура снизилась. На большей части территорий края до плюс двух-семи градусов. На побережье - до +11-14 градусов. А в краевом центре - до +12-13 градусов.

Специалисты Примгидромета сообщают, что 30 сентября и в ближайшие сутки на погоду будет оказывать влияние гребень антициклона, ядро которого с континента переместится в Японское море. Возможна небольшая облачность, но осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +20-29 градусов.