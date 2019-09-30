Мошенники доставили 26 килограммов украденного золота из Якутии в Москву

Кражу драгметаллов в таких масштабах в России не помнят со времен исчезновения пресловутого "золотого эшелона" Колчака. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, столичные полицейские вместе с коллегами из ФСБ раскрыли и задержали преступную группу, доставлявшую украденное золото из Якутии в Москву. Пока обнаружили 26 килограммов на сумму 100 миллионов рублей. Но, как подозревают собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах, оперативников еще ждут новые дорогостоящие клады.

Известно, что ворованное драгоценное сырье доставляли с одного из предприятий, расположенного на территории якутского Оймяконского района. Как его воровали? Золото добывают несколькими способами, в том числе промывая драгами речной грунт или скупая золотой песок у так называемых свободных старателей, имеющих соответствующую лицензию. Есть предположение, что небольшую часть сырья воровали промышленные рабочие, но основную часть укрывали скупщики, приобретающие продукцию старателей. Ведь как раз эта добыча строгому учету не подлежит: что принесли люди из тайги, то и принесли - кто взвешивал?

Понятно, что мошенники наладили собственный канал доставки золота в Москву. Пока следователи изучают, как это делалось - по воздуху на вертолетах до поездов или как-то иначе. В любом случае этот процесс был долгим и занимал не одну неделю.

Самое интересное и трудоемкое происходило уже в Москве. То, что прибывало из Якутии, полноценным золотом считать было пока нельзя. Его надо обработать, очистить от примесей и довести до нужной и самой ходовой пробы - 585. Для этого в столице и Подмосковье были оборудованы несколько кустарных аффинажных лабораторий, на которых трудились криминальные умельцы, в том числе из числа студентов-химиков, жаждущих дополнительного заработка. Они превращали золотосодержащее сырье в слитки.

Сбывались эти бруски через ломбарды и частных скупщиков под видом лома, переплавленного из изделий, якобы сданных гражданами на перепродажу. Ломбарды и скупщики, кстати, не особо интересовались реальным происхождением товара.

Возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РФ - "незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга". Пока задержаны четверо участников криминальной цепочки.