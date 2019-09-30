На Камчатке тысячи военнослужащих подняли по тревоге

Четыре тысячи военнослужащих на Камчатке подняты по тревоге в рамках двухстороннего бригадного тактического учения. К нему привлечены приморские и камчатские соединения морпехов, авиации и кораблей Тихоокеанского флота.

Солдаты выдвинулись в районы рассредоточения сил.

- Военнослужащие соединения Войск и сил на Северо-востоке России по замыслу учения будут вести оборонительные действия в своей зоне ответственности, а морские пехотинцы из Приморского края отработают действия в наступлении, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Во время тренировки будут отработаны боевые стрельбы десантно-штурмовых и батальонов морской пехоты, гаубичных самоходных дивизионов, реактивных батарей, танковых подразделений, батарей противотанковых управляемых ракет.

Учение станет аключительным этапом межвидовой подготовки войск ТОФ перед контрольной проверкой за летний период обучения.