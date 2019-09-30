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30.09.2019 05:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Камчатке тысячи военнослужащих подняли по тревоге

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Четыре тысячи военнослужащих на Камчатке подняты по тревоге в рамках двухстороннего бригадного тактического учения. К нему привлечены приморские и камчатские соединения морпехов, авиации и кораблей Тихоокеанского флота.

Солдаты выдвинулись в районы рассредоточения сил.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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- Военнослужащие соединения Войск и сил на Северо-востоке России по замыслу учения будут вести оборонительные действия в своей зоне ответственности, а морские пехотинцы из Приморского края отработают действия в наступлении, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Во время тренировки будут отработаны боевые стрельбы десантно-штурмовых и батальонов морской пехоты, гаубичных самоходных дивизионов, реактивных батарей, танковых подразделений, батарей противотанковых управляемых ракет.

Учение станет аключительным этапом межвидовой подготовки войск ТОФ перед контрольной проверкой за летний период обучения.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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