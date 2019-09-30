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30.09.2019 09:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Терминал внутренних авиалиний аэропорта Хабаровска заработает в октябре

Текст: Елена Березина

Новый терминал внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровска им. Г.И. Невельского начнет работу с середины октября. Площадью более 26 тыс. кв. м он сможет обслуживать до 3 млн пассажиров в год. Терминал оснащен 3 телетрапами, 12 лифтами различного назначения, 7 эскалаторами и соответствует международным и отечественным стандартам.

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Реализация проекта началась в марте 2018 года. 30 августа 2019 года было получено разрешение на ввод аэровокзального комплекса в эксплуатацию от Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация).

​"Новый терминал технически готов к обслуживанию пассажиров, завершается тестирование, основная часть арендаторов коммерческих площадей также заканчивают обустройство магазинов, кафе и ресторанов, персонал проходит тренировку. Перевод обслуживания пассажиров в новый терминал завершим через две недели, к 15 октября. При реализации проекта впервые были применены новые подходы к государственному регулированию и финансированию, в том числе были установлены тарифы для еще не построенного объекта инфраструктуры", - рассказал председатель совета директоров "Хабаровский аэропорт" Константин Басюк.

Теперь в аэропорту приступают ко второму этапу - строительству международного терминала. Его проектирование уже практически завершено. Площадь нового аэровокзального комплекса составит порядка 20 тыс. кв. м, пропускная способность - более 1 млн международных пассажиров в год.

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Кроме того, реконструируется аэродромный комплекс международного аэропорта Хабаровск. Проектом предусмотрена модернизация взлетно-посадочной полосы №1, части перрона и рулежных дорожек, строительство объектов обеспечения аэродромной инфраструктуры. Уже выполнено 85% от общего объема работ, которые должны завершиться в 2020 году.

"Все, что касается взлетно-посадочной полосы и перронов, делается за счет средств федеральной целевой программы, - уточнил зампред правительства, полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. - Кроме того, проект по строительству нового терминала внутренних авиалиний был реализован на территории опережающего развития и получил весь пакет льгот. И самое важное - это предоставление финансирования от Фонда развития Дальнего Востока и Внешэкономбанка. И сейчас мы видим новый современный, технологичный, комфортный и безопасный аэровокзал международного класса".

Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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