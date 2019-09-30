В ДВФУ создали нанокерамику, превращающую тепло в электричество

Молодые ученые Дальневосточного федерального университета разработали новый материал-термоэлектрик - бифазную нанокерамику на основе титаната стронция и оксида титана, сообщила пресс-служба вуза.

С его помощью можно преобразовать бросовое тепло, которое составляет до 60 процентов всего теплообмена и, как правило, списывается на потери, в электрическую энергию. А еще - защитить от перегрева изделия, эксплуатируемые при температуре свыше тысячи градусов.

Ученые ДВФУ вместе с сотрудниками Института химии ДВО РАН уже получили первые экспериментальные образцы нового материала. Он обладает высокой прочностью, термической и химической стойкостью. Сейчас ученые проверяют его термоэлектрические свойства.

- Перед нами стояла задача разработать качественный термоэлектрик, устойчивый к высоким температурам и химически стабильный, - рассказал научный сотрудник Школы естественных наук ДВФУ Алексей Завьялов, предложивший состав новой керамики.

В 2018 году группа молодых учёных ДВФУ выиграла грант Российского фонда фундаментальных исследований на разработку новых материалов. Разработка концепции новой керамики - один из результатов их деятельности.