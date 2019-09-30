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30.09.2019 06:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В ДВФУ создали нанокерамику, превращающую тепло в электричество

Текст: Александр Филимоненко
Фото: Пресс-служба ДВФУ Фото: Пресс-служба ДВФУ
Фото: Пресс-служба ДВФУ

Молодые ученые Дальневосточного федерального университета разработали новый материал-термоэлектрик - бифазную нанокерамику на основе титаната стронция и оксида титана, сообщила пресс-служба вуза.

Фото: iStock
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С его помощью можно преобразовать бросовое тепло, которое составляет до 60 процентов всего теплообмена и, как правило, списывается на потери, в электрическую энергию. А еще - защитить от перегрева изделия, эксплуатируемые при температуре свыше тысячи градусов.

Ученые ДВФУ вместе с сотрудниками Института химии ДВО РАН уже получили первые экспериментальные образцы нового материала. Он обладает высокой прочностью, термической и химической стойкостью. Сейчас ученые проверяют его термоэлектрические свойства.

- Перед нами стояла задача разработать качественный термоэлектрик, устойчивый к высоким температурам и химически стабильный, - рассказал научный сотрудник Школы естественных наук ДВФУ Алексей Завьялов, предложивший состав новой керамики.

В 2018 году группа молодых учёных ДВФУ выиграла грант Российского фонда фундаментальных исследований на разработку новых материалов. Разработка концепции новой керамики - один из результатов их деятельности.

Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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