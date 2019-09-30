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30.09.2019 23:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Учатся побеждать

Двое самарских аспирантов получили стипендии президента
Текст: Ольга Дмитренко ("Российская газета", Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(7977)
Сразу двое аспирантов Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) получили стипендию президента по итогам конкурса "Перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям экономики". В течение трех лет они будут получать по 22,8 тысячи рублей ежемесячно. Эта сумма выделяется аспирантам в качестве поддержки.

Татьяна Кузьмина работает по направлению кардиоонкологии - в России она только начинает развиваться. На базе клиник СамГМУ молодой ученый обследует онкологических больных, в частности, тех, у кого впервые был диагностирован лимфолейкоз. Как правило, его ставят пациентам после 60 лет. Тогда как в старшем возрасте у людей появляется много сопутствующих заболеваний, которые после проведения химиотерапии часто прогрессируют: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, аритмия, тромбоэмболия и другие. Задача Татьяны Кузьминой научиться предотвращать кардиотоксичность - появление и прогрессирование различных заболеваний сердечно-сосудистой системы на фоне лекарственной терапии онкологических больных. Эта проблема сегодня особенно остро стоит в медицине.

По итогам конкурса перспективные научные исследования их признали лучшими

Другой самарский стипендиат Егор Круглов помимо науки работает по специальности врачом-эпидемиологом. Говорит, что у него вполне такая обычная жизнь медика-аспиранта, ничего примечательного: студенты, диссертация, клиника.

Егор занимается исследованиями в области актуальной сегодня бактериальной геномики. В Самарской области он, можно сказать, первопроходец. Молодой ученый хочет подобраться к причине возникновения в толстом кишечнике человека язвенного колита, довольно распространенного сегодня заболевания.

Вологодским студентам-педагогам будут платить дополнительную стипендию

Исследования ученый ведет в два этапа. Сначала собирает генетический материал. Затем предметом изучения становятся гены этих бактерий: выявляются те, которые имеют патогенность. Проще говоря, выявляются генетические предпосылки бактерии к провоцированию заболевания. После анализа всех данных молодой ученый надеется сделать вывод о причинах возникновения язвенного колита. Не исключено, что работа Егора Круглова в будущем позволит более успешно лечить это заболевание, а возможно, и предотвращать.

Общество Наука Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара
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