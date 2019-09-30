Экологи объяснили, почему нельзя стирать одежду на деликатном режиме

Сотрудники австралийского Университета Ньюкасла выяснили, что деликатный режим стирки белья наносит больший урон окружающей среде, чем какой-либо другой. Как выяснилось, именно объем воды, используемый при стирке, а не вращение барабана машинки, высвобождает частицы микропластика из одежды.

Речь идет об одежде из синтетических материалов - нейлон, полиэстер, акрил и других. Как сообщает Eurekalert, при каждой такой стирке в окружающую среду попадают миллионы волокон микропластика, в конечном счете оказываясь в мировом океане.

Ученые исследовали разные режимы стирки. Оказалось, что на деликатном режиме выбрасывается, в среднем, на 800 тысяч волокон больше, чем на стандартном. "Больший объем воды, который должен защищать одежду от повреждений, в конечном счете отрывает от нее большее число частиц", - пояснил один из авторов исследования Макс Келли.

Исследователи говорят, что производители современных стиральных машин начинают устанавливать на новые модели специальные фильтры для микропластика, над этой же проблемой начали работать и в текстильной промышленности. Однако работать над снижением количества пластиковых загрязнений нужно уже сейчас. "Это являет обязанностью каждого, и эти небольшие изменения имеют огромное значение", - подчеркнул Макс Келли.