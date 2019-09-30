Гордума Ульяновска выступила за запрет продажи вейпов и энергетиков детям

Новый созыв Ульяновской Городской Думы отметился второй в истории пятого созыва законодательной инициативой, предложенной для реализации на региональном уровне. Депутаты выступили за запрет продажи электронных сигарет (вейпов) и безалкогольных энергетиков несовершеннолетним. О том, как и почему родилось такое предложение, рассказал председатель Думы Илья Ножечкин.

Илья Владимирович, что именно предлагают депутаты Гордумы?

Илья Ножечкин: Этой весной на президиуме регионального отделения партии "Единая Россия" с предложением запретить продажу подросткам энергетиков и вейпов к нам обратились молодогвардейцы. И мы решили их поддержать.

Мы хотим исключить возможность бесконтрольного приобретения электронных сигарет и энергетиков. Для этого предлагается ввести на территории региона запрет продажи этих товаров несовершеннолетним и запретить продажу в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, местах проведения различных мероприятий с участием детей, а также в организациях, которые осуществляют деятельность в сфере образования, воспитания, развития, организации отдыха и оздоровления, медобеспечения, соцзащиты и соцобслуживания, детско-юношеского спорта, культуры и искусства.

Почему под запрет попадают именно эти товары?

Илья Ножечкин: О том, что электронные сигареты вредны для организма, говорится давно. ВОЗ фиксирует повышение заболеваемости у тех, кто курит якобы "безвредные" электронные сигареты. Их безвредность очень сильно преувеличена: в картриджах используется раствор с никотином в концентрации до 4,8%. Это вещество, как известно, очень токсично: оно может вызывать паралич нервной системы и развитие различных острых и хронических заболеваний, к нему идет сильное физическое и психическое привыкание.

Кроме этого, в электронных сигаретах, по данным Роспотребнадзора, содержится вредный для здоровья пропиленгликоль, а также другие химические вещества, считающиеся токсичными. Вейпы предлагаются как безвредная замена вредным сигаретам, а потому они очень популярны у школьников. Как итог, это может подрывать их здоровье. Кроме того, электронные сигареты зачастую становятся первой ступенькой к курению сигарет обычных.

А что насчет энергетических напитков?

Илья Ножечкин: Еще несколько лет назад специалисты из европейского регионального офиса Всемирной организации здравоохранения провели масштабное исследование, итоги которого были опубликованы в журнале Frontiers in Public Health. Энергетики содержат тонизирующие биологически активные вещества: кофеин, экстракты гуараны, женьшеня, таурин и прочее. Производители активно распространяют информацию, что эти напитки повышают умственную и физическую работоспособность. Однако ученые выяснили, что на организм подростков большая доза кофеина действует губительно. Авторы исследования нашли несколько публикаций о случаях смерти от сердечной недостаточности и госпитализациях с судорогами после нескольких банок энергетиков в разных странах мира.

Если подросток употребляет энергетики регулярно, это может привести к обратному эффекту: депрессии, снижению умственных способностей, а также формированию зависимости.

Какое наказание предусмотрено для нарушителей?

Илья Ножечкин: За розничную продажу энергетиков несовершеннолетним, в том числе, в запрещенных местах - предупреждение либо административный штраф. Для граждан - от одной до двух тысяч рублей; для должностных лиц - от пяти до десяти тысяч рублей; для юридических лиц - от 15до 30 тысяч рублей.

За нарушение правил продажи электронных сигарет - штраф: для граждан - от трёх до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от десяти до 15 тысяч рублей, для юридических лиц - от 20 до 30 тысяч рублей.

Есть ли подобные запреты в других регионах?

Илья Ножечкин: Есть, но мы далеко не последние. Запрет на продажу несовершеннолетним вейпов введен в 35 регионах России, по энергетикам - в 42-х. Отмечу, что на федеральном уровне такой закон еще не принят: он с 2017 года лежит на рассмотрении в Госдуме.

На каком этапе сейчас наш законопроект?

Илья Ножечкин: Мы направили документ во все возможные инстанции, и пока получили только положительные ответы. Из Управления по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Ульяновской области даже пришло предложение убрать в качестве меры наказания предупреждение - оставить только штрафы.

Сейчас мы ждем, пока придут все отзывы, отработаем все замечания и внесем законопроект на рассмотрение областного парламента. Думаю, это произойдет уже этой осенью. В случае если коллеги из Законодательного собрания и Губернатор поддержат нашу инициативу, запрет вступит в силу в начале 2020 года.

