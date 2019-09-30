МВД Башкирии проверит сообщения о подрыве щенков подростками

В Стерлитамаке проводится проверка по сообщениям в СМИ о жестоком убийстве щенков подростками. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

История вызвала широкой резонанс. Жители стерлитамакского поселка Строймаш обвинили школьников в том, что они, играя с петардами, закинули одну из них в подвал, где жила собака с двухнедельными щенятами. Собака, испугавшись, выбежала на дорогу и попала под машину. После этого, по словам волонтеров, дети начали жестоко издеваться над щенками. Общественники нашли трупы 11 щенков.

В социальных сетях появилась петиция с требованием привлечь виновных к ответственности. Ее подписали уже 16 тысяч человек. Авторы документа также сообщают, что подростки снимали издевательства над животными на видео, которое разослали своим одноклассникам. Оно попало в руки учителя.

Волонтеры сообщили, что их уже услышали в мэрии, прокуратуре и правительстве Башкирии, теперь они надеются, что смогут добиться справедливого наказания.

Между тем

Как сообщается в группе "Моя Уфа" в соцсети "ВКонтакте", в селе Жилино под Уфой строитель нашел в одной из свай и спас щенка, который провалился в трубу и не мог выбраться.