Нижегородец два года изводил соседей конским ржанием

Нижегородские полицейские проводят проверку в доме на улице Березовская, где житель второй год подряд ежедневно громко включает аудиозапись оглушительного конского ржания и топота.

Громкость такова, что запись слышит весь подъезд. Это уже не первая проверка по жалобам жильцов, сообщает пресс-служба областного управления МВД. По словам нарушителя тишины, запись он включает в ответ на громкий утренний топот соседей сверху.

За два года полицейские в отношении мстителя уже составили шесть протоколов по части 1 статьи 2.1 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях (Нарушение тишины и покоя граждан). Нарушитель был наказан административным штрафом в размере пять тысяч рублей, который мужчина так и не оплатил. Имели место многочисленные профилактические беседы полицейских с аудиохулиганом. По результатам очередной проверки будет принято решение.