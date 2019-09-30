Самарские производители приняли участие в WorldFood Moscow-2019

Новости

Нижегородец два года изводил соседей конским ржанием 15:01
Лавров оставил запись в книге соболезнований в память о Жаке Шираке 15:00
Путин поздравил Васильеву с днем рождения 14:53
В Подмосковье родился младенец-богатырь 14:51
Лукашенко направился с рабочим визитом в Армению 14:47
На Урале автобус с вахтовиками врезался в грузовик 14:41
Житель КЧР похитил табун лошадей 14:40
В США на Великих озерах нашли пропавший в 1901 году "корабль-призрак" 14:40
В ЦФО объявлен "желтый" уровень опасности из-за непогоды 14:38
На Монблане сохраняется угроза схода ледника 14:36
В Перми после пропажи школьницы завели дело об убийстве 14:35
Опубликован список участников пленарного заседания Российской энергетической недели 14:31
На Кубани мужчина ранил себя ножовкой в начальном классе школы 14:31
Собянин предложил новые меры поддержки развития электротранспорта 14:29
В Петербурге наказали пьяных авиадебоширов 14:29
Под Тамбовом поставят памятник Марии Мордасовой 14:29
В Крыму угнали и разбили Mercedes министра ЖКХ 14:28
Geely построит завод по выпуску летающих автомобилей 14:14
Лавров: Уровень сотрудничества России и Китая беспрецедентен 14:13
Лобода показала, как кормит грудью, предположительно, дочь Линдеманна 14:12
Валерий Гергиев стал первым Почетным гражданином Северной Осетии 13:58
Названы самые популярные этим летом у иностранцев места России 13:50
МВД Башкирии проверит сообщения о подрыве щенков подростками 13:40
Пенсии по гособеспечению вырастут в 2020 году на 7 процентов 13:37
В Совфеде осудили решение Бюро ПАСЕ обсудить протесты в Москве 13:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Кто стоит за Гретой Тунберг и кто ее направляет
Кто стоит за Гретой Тунберг и кто ее направляет
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
30.09.2019 14:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Самарские производители приняли участие в WorldFood Moscow-2019

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Самарские компании стали участниками крупнейшей осенней международной выставки продуктов питания "WorldFood Moscow-2019".
Самарскую область на "WorldFood Moscow-2019" представляли известные компании, в том числе производители мяса птицы. Фото: Кирилл Брага/РИА Новости Самарскую область на "WorldFood Moscow-2019" представляли известные компании, в том числе производители мяса птицы. Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
Самарскую область на "WorldFood Moscow-2019" представляли известные компании, в том числе производители мяса птицы. Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

В этом году на выставке, которая по традиции собирает лидеров мировой food-индустрии, свою продукцию представили 1762 компании, из которых более 1100 - иностранные. В рамках трехдневной деловой программы на WorldFood Moscow выступили эксперты в области ритейла из России и зарубежа, ведущие аналитики и руководители компаний - лидеров индустрии.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
В Самарской области пройдет всемирный форум исламского бизнеса

Большой интерес у посетителей выставки вызвали стенды российских регионов. Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Самарской области организовал коллективную экспозицию региона на WorldFood Moscow, чтобы представить на мероприятии международного уровня торгово-экономический и инвестиционный потенциал региона и содействовать выходу региональных компаний на зарубежные рынки.

Участники выставки оплачивают только свой проезд и проживание, а организацию стенда, переговоров в формате B2B, услуги переводчика, трансферы, посещение профильных предприятий и необходимые выставочные взносы оплачивает ЦПЭ.

В этом году на коллективном стенде Самарской области были представлены компании: "Самара-продукт" (производство снеков), "Кондитерская фабрика "Сласти", "Оздоровительные технологии" (производство минеральной воды и ферментированных овощей), "Холдинг Амар Групп" (продукция из мяса птицы, халяль), "Фрут трейд" (соки, фрукты и овощи).

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
В Самарской области инвесторы вложат миллиарды в производство молока

Отметим, в прошлом году региональный малый и средний бизнес заключил с зарубежными партнерами три десятка экспортных контрактов на 11,2 миллиона долларов. В 2019 году, с запуском нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", цель которых - за шесть лет увеличить объемы несырьевого экспорта в два раза, ЦПЭ планирует довести до заключения экспортных контрактов не менее 90 региональных компаний с общим объемом 27 миллионов долларов. Отметим, что в Самарской области в режиме "одного окна" с инвесторами также работает Агентство по привлечению инвестиций, которое налаживает эффективное взаимодействие бизнеса и органов власти.

- Необходимо популяризировать экспортную деятельность, показывать предпринимателям, что вывести их продукцию на зарубежные рынки реально. Есть положительный опыт небольших самарских компаний, которые, не побоявшись трудностей, уже не первый год успешно продают свою продукцию во многих странах, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Справка "РГ"

Центр поддержки экспорта Самарской области работает с 2011 года. Это структурное подразделение Фонда "Региональный центр развития предпринимательства Самарской области", входит в региональную инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Деятельность ЦПЭ курируют министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Основные задачи Центра - популяризация экспортной деятельности, содействие выходу самарских компаний на зарубежные рынки. ЦПЭ оказывает малым и средним предприятиям региона комплекс нефинансовых услуг на безвозмездной основе: информационные, консультационные и организационные.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин прибыл на церемонию прощания с Шираком
Материальная помощь студентам не будет облагаться НДФЛ
Мосгорсуд приговорил актера Устинова к 1 году условно
Саудовский принц предупредил о возможном скачке цен на нефть
Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке