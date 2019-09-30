Самарские производители приняли участие в WorldFood Moscow-2019

Самарские компании стали участниками крупнейшей осенней международной выставки продуктов питания "WorldFood Moscow-2019".

В этом году на выставке, которая по традиции собирает лидеров мировой food-индустрии, свою продукцию представили 1762 компании, из которых более 1100 - иностранные. В рамках трехдневной деловой программы на WorldFood Moscow выступили эксперты в области ритейла из России и зарубежа, ведущие аналитики и руководители компаний - лидеров индустрии.

Большой интерес у посетителей выставки вызвали стенды российских регионов. Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Самарской области организовал коллективную экспозицию региона на WorldFood Moscow, чтобы представить на мероприятии международного уровня торгово-экономический и инвестиционный потенциал региона и содействовать выходу региональных компаний на зарубежные рынки.

Участники выставки оплачивают только свой проезд и проживание, а организацию стенда, переговоров в формате B2B, услуги переводчика, трансферы, посещение профильных предприятий и необходимые выставочные взносы оплачивает ЦПЭ.

В этом году на коллективном стенде Самарской области были представлены компании: "Самара-продукт" (производство снеков), "Кондитерская фабрика "Сласти", "Оздоровительные технологии" (производство минеральной воды и ферментированных овощей), "Холдинг Амар Групп" (продукция из мяса птицы, халяль), "Фрут трейд" (соки, фрукты и овощи).

Отметим, в прошлом году региональный малый и средний бизнес заключил с зарубежными партнерами три десятка экспортных контрактов на 11,2 миллиона долларов. В 2019 году, с запуском нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", цель которых - за шесть лет увеличить объемы несырьевого экспорта в два раза, ЦПЭ планирует довести до заключения экспортных контрактов не менее 90 региональных компаний с общим объемом 27 миллионов долларов. Отметим, что в Самарской области в режиме "одного окна" с инвесторами также работает Агентство по привлечению инвестиций, которое налаживает эффективное взаимодействие бизнеса и органов власти.

- Необходимо популяризировать экспортную деятельность, показывать предпринимателям, что вывести их продукцию на зарубежные рынки реально. Есть положительный опыт небольших самарских компаний, которые, не побоявшись трудностей, уже не первый год успешно продают свою продукцию во многих странах, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Справка "РГ"

Центр поддержки экспорта Самарской области работает с 2011 года. Это структурное подразделение Фонда "Региональный центр развития предпринимательства Самарской области", входит в региональную инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Деятельность ЦПЭ курируют министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Основные задачи Центра - популяризация экспортной деятельности, содействие выходу самарских компаний на зарубежные рынки. ЦПЭ оказывает малым и средним предприятиям региона комплекс нефинансовых услуг на безвозмездной основе: информационные, консультационные и организационные.