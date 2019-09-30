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30.09.2019 16:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Чебоксарах автобусов большой вместимости становится больше

Текст: Петров Евгений
В Чебоксарах с 1 октября текущего года на ряде автобусных маршрутов произойдут изменения.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Одной из задач, декларируемой властями, было резкое сокращение маршруток на улицах города.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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"Поступают новые автобусы средней и большой вместимости. Мы продолжаем целенаправленную работу в целях обеспечения безопасности наших горожан", - подчеркивает  глава администрации Алексей Ладыков.

Так, с 1 октября на двух чебоксарских маршрутах начинают работать автобусы большой вместимости. Еще на двух класс автобусов поменяется в течение следующего месяца. На маршрут №33 вышли 12 автобусов марки "Волгабас" вместимостью не менее 65 человек, а на 45-й - 13 автобусов марки "Лотос" вместимостью 72 человека.

До этого на обоих маршрутах работали маршрутки и, в небольших количествах, автобусы средней вместимости. Маршрут №46 будут обслуживать девять "Лотосов" вместимостью не менее 65 человек.

По словам начальника отдела транспортного обеспечения и связи администрации Чебоксар Андрея Васильева, с 1 октября класс автобусов должен был смениться и на маршрутах №15 и 37, однако из-за санкций завод-производитель автобусов был вынужден сдвинуть их сроки поставки. Васильев заверил, что 22 новых автобуса поставят в Чебоксары в течение октября.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары Чебоксары 550
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