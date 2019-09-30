В Мордовии для жителей глубинки закупят 13 автоклубов

В рамках реализации регионального проекта "Культурная среда" в Мордовии будет закуплено 13 автоклубов. Всего же на создание инфраструктуры культуры здесь направят 557,81 миллиона рублей.

На эти средства к 2024 году планируется реконструировать и капитально отремонтировать 22 культурно-досуговых учреждения в сельской местности. В регионе начнут работу 12 кинозалов для показа национальных кинофильмов. Планируется также открыть 18 модельных муниципальных библиотек.

В предстоящие пять лет учреждения культуры республики будут обеспечены 13 передвижными многофункциональными культурными центрами - автоклубами. Кроме того, предстоит оснастить специализированным оборудованием и музыкальными инструментами 30 детских музыкальных школ и школ искусств региона.

Сегодня в Саранске в рамках проекта ведется модернизация Государственного театра кукол республики: здание капитально ремонтируется.

Всего же Мордовия участвует в 56 проектах, которые являются частью национальных.