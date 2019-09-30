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30.09.2019 23:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Мордовии промышленное производство выросло на 10 процентов

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
За первые восемь месяцев 2019-го объем промышленного производства в Мордовии составил 110 процентов к уровню прошлого года. Предприятия региона реализовали продукции на 120 миллиарда рублей - это на 16 процентов больше, чем год назад.
Фото: Николай Гагарин Фото: Николай Гагарин
Фото: Николай Гагарин

Такие цифры назвал глава РМ Владимир Волков, выступая на торжественном мероприятии, приуроченном к профессиональному празднику сотрудников машиностроительной отрасли.

- В лидерах роста среди машиностроителей - завод "Рузхиммаш", который прибавил по объемам производства и отгрузки более 55 процентов к прошлогодним показателям, - пояснил лидер региона. - В целом с начала года реализация железнодорожной продукции и оборудования в Мордовии увеличилась в полтора раза и составила почти 22 миллиарда рублей.

Фото: Николай Гагарин
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Положительная динамика определила значительный рост и в смежных отраслях, в частности, в металлургии. Наибольшего роста объемов отгрузки - свыше 30 процентов - добилось предприятие "ВКМ-Сталь", работающее синхронно с вагоностроителями.

- Всего реализовано металлургической продукции на 5,5 миллиарда рублей, или на четверть больше прошлогоднего уровня. При этом более чем двукратный рост отгрузки продукции в текущем году достигнут предприятиями, выпускающими автотранспортные средства, - подчеркнул Волков. - Высоких результатов удалось достичь, в том числе благодаря запуску новых производств. В этом году холдинг "РМ Рейл" возобновил работу саранской площадки, где открыто крупное производство вагонов из алюминия. Там уже создано 370, а всего планируется создать 600 новых рабочих мест.

Новые производства организованы на предприятиях "Лидер-Компаунд", "Сарансккабель-Оптика", "Биохимик", в два раза выросли производственные мощности оптиковолоконного завода, завершается техническое перевооружение "Электровыпрямителя". Благодаря привлечению новых резидентов в ТОСЭР "Рузаевка" возобновил работу стекольный завод. Достигнута договоренность с "Роснано" об открытии нового производства в области солнечной энергетики на площадях республиканского технопарка.

Фото: Пресс-служба главы РМ
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- Отмечу, что сейчас на 16 промышленных предприятиях реализуются проекты по модернизации и расширению производства с общим объемом инвестиций 30 миллиардов рублей. Благодаря этому планируется создать около 3,5 тысяч новых рабочих мест, - констатировал глава РМ.

Вместе с тем лидер региона напомнил о том, то в эпоху кардинальных технологических перемен невозможно обеспечить дальнейший рост промышленности традиционными методами. Эффективные инструменты для решения этих задач созданы в рамках национальных проектов. Так, благодаря нацпроекту "Повышение производительности труда и поддержка занятости" в республике создан Региональный центр компетенций.

В этом году из федерального бюджета Мордовии выделено более 60 миллионов рублей на проведение мероприятий по повышению производительности труда и внедрение принципов "бережливого" производства на заводах республики. С декабря 2018-го активная работа по проекту ведется на "Биохимике" и заводе "Сарансккабель-Оптика". Результаты говорят сами за себя: так, на кабельном предприятии время производства сокращено на девять процентов, а производительность труда выросла на 31 процент. На сегодня 18 предприятий республики заключили соглашения об участии в мероприятиях нацпроекта. На девяти заводах уже ведется практическая работа с привлечением федеральных экспертов.

Фото: Пресс-служба главы РМ
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По условиям проекта, участники получают доступ к льготному финансированию, федеральным и региональным мерам поддержки. Так, если предприятие в течение трех лет увеличит производительность труда на 30 процентов, то может рассчитывать на получение льготного займа Фонда развития промышленности под один процент на пять лет с трехлетней отсрочкой основного платежа.

Следует отметить, что завод "ЭМ-КАТ" в числе первых в России уже получил от Федерального центра компетенций сертификат, подтверждающий наличие развитой производственной системы. Теперь предприятие сможет воспользоваться льготным займом Фонда развития промышленности в размере 300 миллионов рублей всего под один процент.

Глава РМ особо отметил, что рост производительности труда - основа увеличения заработной платы.

- Сейчас на ряде предприятий республики средняя зарплата преодолела отметку в 40-50 тысяч рублей. Здесь можно отметить "Рузхиммаш", "ЭМ-КАБЕЛЬ", "ЭМ-КАТ", "Плайтерру", "Саранский автосамосвальный завод", "НЕПЕС-РУС", "Сарансккабель-Оптику", "Орбиту", "Лидер-Компаунд" и других. Это те цифры, к которым необходимо стремиться всем предприятиям отрасли, - резюмировал Владимир Волков.
 

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия
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