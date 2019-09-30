В Перми спасли котенка с девятью пулевыми ранениями

Стараниями пермских зоозащитников удалось прооперировать котенка, пострадавшего от живодеров.

Теперь его придется "ставить на ноги": из-за двух пуль от пневматического оружия, пробивших позвоночник до середины, у бедолаги отказали задние лапы. Всего таких пуль оказалось девять, сообщили в группе в соцсети "ВКонтакте".

Мужчина, прооперировавший кота, рассказал, что решился на это, поскольку у лап сохранилась глубокая чувствительность. Это означает небольшие шансы на выздоровление и возвращение их подвижности.

Из-за знаковой истории жизни котенка назвали Патрон. Сейчас его ждет долгая реабилитация.