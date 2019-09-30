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30.09.2019 21:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самару приедет делегация Российско-Германской внешнеторговой палаты

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
24 октября представители Российско-Германской внешнеторговой палаты приедут в Самару с деловым визитом.
Делегация Российско-Германской внешнеторговой палаты приедет в Самару, чтобы изучить инвестиционный потенциал региона. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Делегация Российско-Германской внешнеторговой палаты приедет в Самару, чтобы изучить инвестиционный потенциал региона. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Делегация Российско-Германской внешнеторговой палаты приедет в Самару, чтобы изучить инвестиционный потенциал региона. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Предполагается, что делегация встретится с членами правительства, представителями Агентства по привлечению инвестиций Самарской области, посетит индустриальные парки региона, особую экономическую зону и территорию опережающего развития в Тольятти.

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
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Отметим, что Агентство по привлечению инвестиций в Самарской области в режиме "одного окна" налаживает эффективное сотрудничество бизнеса и исполнительной власти. Агентство оказывает помощь как в подборе площадки в соответствии с потребностями инвесторов, так и в сопровождении проектов на все этапах запуска, подборе специальных инструментов, облегчающих реализацию инвестиционных планов.

Кроме того, в ходе визита представителей Российско-Германской внешнеторговой палаты состоится открытие нового представительства "дочки" международной промышленной группы Linde Group в Самарской области.

Linde Group является мировым лидером в области производства технических газов и инжиниринга с общей численностью сотрудников более 65 000 человек, работающих более чем в ста странах мира. В Самаре находится головной филиал российской "дочки" корпорации, центр по реализации проектов "Линде Инжениринг Рус". Компания оказывает заказчикам в СНГ услуги инжиниринга, закупок и строительства в металлургической, нефтехимической и химической промышленности, а также в секторе промышленной и фармацевтической биотехнологии.

На территории Самарского региона в прошлом году "Линде Инжениринг Рус" совместно "КуйбышевАзотом" открыли завод по производству аммиака и водорода в Тольятти. Суммарный объем инвестиций составил 20 миллиардов рублей. Кроме того, компания реализовала в регионе проект газонаполнительной станции для заправки газовых баллонов на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Тольятти".

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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- В регионе активно ведется работа по созданию благоприятного инвестиционного климата. В рамках реализации национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство" мы создаем для инвесторов уникальные условия для комфортного ведения бизнеса, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - В рамках предстоящего российско-немецкого диалога мы намерены продемонстрировать нашим иностранным партнерам возможности, которые открывает Самарская область для реализации инвестиционных проектов

Напомним, по итогам Национального рейтинга 2019 года Самарская область вошла в десятку регионов с лучшей динамикой. Рейтинг с 2014 года составляет федеральное Агентство стратегических инициатив на основе опроса предпринимателей. Он отражает инвестиционный климат в регионах. По итогам рейтинга 2019 года Самарская область продемонстрировала лучшие результаты в блоке "Институты для бизнеса". По показателям "Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса" и "Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса" область вошла в группу А, то есть в высшую категорию.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций
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