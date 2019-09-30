В Саратовской области в ДТП погиб депутат Федоровского муниципального районного собрания.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на районную администрацию, в ДТП вечером в воскресенье погиб депутат Азамат Душалов.

По данным пресс-службы областного управления ГИБДД ГУ МВД по региону, инцидент произошел в Энгельсском районе. Водитель автомобиля Toyota Сorolla, в котором депутат ехал в качестве пассажира, не справился с управлением, из-за чего машина перевернулась. В результате ДТП 42-летний пассажир погиб, а водитель и 17-летняя пассажирка были госпитализированы с травмами.