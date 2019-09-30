В Уфе после занятий физкультурой скончался студент

В Уфе выясняют причины и обстоятельства смерти 17-летнего юноши, который учился на первом курсе одного из колледжей. По факту случившегося начата доследственная проверка, сообщили РИА Новости в региональном СК.

Пока известно, что студент почувствовал себя плохо во время занятий физкультурой. Приехавшая на вызов "скорая" доставила первокурсника в больницу, но, несмотря на все усилия медиков, спасти молодого человека не удалось.

Следователи опрашивают однокурсников, преподавателей и родных. Предстоит выяснить, не имел ли погибший какое-либо заболевание.