На Алтае школьник умер на уроке физкультуры

Следственный комитет начал проверку по факту гибели школьника в Чойской средней школе Республики Алтай. Десятиклассник умер на уроке физкультуры.

По предварительным данным, подростку стало плохо во время упражнения на перекладине. Мальчик потерял сознание. Учитель и школьный фельдшер попытались оказать ему первую помощь, но ребенка спасти не удалось. Спустя непродолжительное время он скончался.

- В настоящее время на месте происшествия работают следователи, - сообщает СУ СКР по Республике Алтай. - Опрашиваются очевидцы, в том числе одноклассники и родственники подростка, а также работники образовательного учреждения.

Следователи выясняют, страдал ли школьник какими-либо заболеваниями. Причина смерти подростка будет известна после судебной медицинской экспертизы.