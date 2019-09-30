Новосибирская область получит миллиарды на расселение аварийного жилья

Новосибирская область одна из первых в стране подписала договор с Фондом содействия реформированию ЖКХ о предоставлении и использовании финансовой поддержки, направляемой на реализацию региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Об этом в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона сказал губернатор Андрей Травников.

Глава области отметил, что всего по договору до 2024 года регион из федерального центра получит на расселение почти четыре миллиарда рублей.

- Мы уже приступили к поэтапному расселению аварийных домов в различных муниципальных образованиях нашего региона, сообщил Андрей Травников.

В начале текущего года губернатор поставил задачу региональному министерству ЖКХ и энергетики внедрить на территории муниципальных районов практику строительства жилых домов с бюджетным финансированием по типовым проектам.

По данным министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, в регионе до 1 января 2017 года признаны аварийными 802 многоквартирных дома. К 2025 году планируется переселить из аварийного жилья около семи тысяч человек. Всего будет расселено 108 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда.

Соответствующая региональная программа реализуется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". На 30 сентября текущего года расселено свыше 1273 квадратных метров аварийного жилья (77 процентов от плана). На следующем этапе - в 2019-2020 годах - планируется расселить 28 аварийных домов в девяти муниципальных образованиях общей площадью 11,4 тысячи квадратных метров (в них проживает 677 человек).

С 2015 года в Новосибирской области реализуется еще одна программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - в рамках областной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство". По ней новые квартиры получили более 1800 человек из 138 аварийных домов.

Справка

Региональная адресная программа Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда утверждена 1 апреля 2019 года. Финансирование будет вестись за счет средств госкорпорации и местных бюджетов муниципальных образований Новосибирской области. В этом году участниками региональной программы стали девять муниципальных образований. В настоящее время построены жилые дома в городе Чулыме и Бажинском сельсовете Маслянинского района, ведется строительство домов в городах Искитим, Куйбышев, Черепаново. Из областного бюджета в текущем году на эти цели направлено более 396 миллионов рублей.