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30.09.2019 10:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новосибирская область получит миллиарды на расселение аварийного жилья

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Новосибирская область одна из первых в стране подписала договор с Фондом содействия реформированию ЖКХ о предоставлении и использовании финансовой поддержки, направляемой на реализацию региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Об этом в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона сказал губернатор Андрей Травников.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Правительство Новосибирской области
Андрей Травников открыл единственную за Уралом Сибирскую академию самбо

Глава области отметил, что всего по договору до 2024 года регион из федерального центра получит на расселение почти четыре миллиарда рублей.

- Мы уже приступили к поэтапному расселению аварийных домов в различных муниципальных образованиях нашего региона, сообщил Андрей Травников.

В начале текущего года губернатор поставил задачу региональному министерству ЖКХ и энергетики внедрить на территории муниципальных районов практику строительства жилых домов с бюджетным финансированием по типовым проектам.

По данным министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, в регионе до 1 января 2017 года  признаны аварийными 802 многоквартирных дома. К 2025 году планируется переселить из аварийного жилья около семи тысяч человек. Всего будет расселено 108 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда.

Соответствующая региональная программа реализуется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". На 30 сентября текущего года расселено свыше 1273 квадратных метров аварийного жилья (77 процентов от плана). На следующем этапе - в 2019-2020 годах - планируется расселить 28 аварийных домов в девяти муниципальных образованиях общей площадью 11,4 тысячи квадратных метров (в них проживает 677 человек).

С 2015 года в Новосибирской области реализуется еще одна программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - в рамках областной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство". По ней новые квартиры получили более 1800 человек из 138 аварийных домов.

Справка

Региональная адресная программа Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда утверждена 1 апреля 2019 года. Финансирование будет вестись за счет средств госкорпорации и местных бюджетов муниципальных образований Новосибирской области. В этом году участниками региональной программы стали девять муниципальных образований. В настоящее время построены жилые дома в городе Чулыме и Бажинском сельсовете Маслянинского района, ведется строительство домов в городах Искитим, Куйбышев, Черепаново. Из областного бюджета в текущем году на эти цели направлено более 396 миллионов рублей.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область
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