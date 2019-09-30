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30.09.2019 12:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура проверит новосибирский приют с голодными детьми

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)

Прокуратура Чановского района Новосибирской области назначила проверку муниципального учреждения "Социальный приют для детей и подростков", который находится в селе Блюдчанское.

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Как отметили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, основанием послужили сообщения СМИ о некачественном питании несовершеннолетних.

"По сведениям СМИ, дети в приюте жалуются на некачественную еду, маленькие порции и недоедание, а также отсутствие лекарственного обеспечения в выходные дни", - говорится в сообщении ведомства.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Специалисты министерства труда и соцразвития региона совместно с  аппаратом уполномоченного по правам ребенка также проверят условия в этом центре. Как сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко, "нужно вникнуть в ситуацию, которая сложилась. На все своими глазами посмотреть, проанализировать".

Рабочая комиссия планирует несколько раз побывать в учреждении, чтобы проверить условия пребывания детей. В стационарном отделении Блюдчанского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних проживают около ста ребятишек из неблагополучных семей в возрасте от трех до 18 лет.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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