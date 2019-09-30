В Кузбассе подросток избил девятилетнего мальчика за отказ есть камни

Административное дело по факту избиения девятилетнего школьника возбуждено в кузбасском городе Осинники.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Кемеровской области, мальчик обратился в больницу с травмами лица. Инспектор по делам несовершеннолетних выяснила, что школьника избил 13-летний подросток. Его ровесник снимал все происходящее на камеру мобильного телефона. На записи хорошо видно, как жертву несколько раз бьют по лицу, заставляя есть камни. После того, как видео было опубликовано в соцсетях, о случившемся сообщили местные СМИ.

Сообщается, что дело возбуждено по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои), а материалы проведенной полицейскими проверки рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних. 13-летних участников инцидента могут поставить на профилактический учет.