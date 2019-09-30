В Новосибирске в третий раз открылся фестиваль "Другие берега"

В Новосибирске "золотомасочным" мюзиклом "Белый. Петербург" в третий раз открылся фестиваль "Другие берега". Он зародился в местном музыкальном театре и традиционно принимает на своей сцене известные труппы России. В этом году впервые "Другие берега" проходят совместно с еще одним масштабным фестивалем - "Золотая маска".

Весной новосибирцы уже имели возможность познакомиться со спектаклями, отмеченными национальной театральной премией. Тогда генеральный директор фестиваля Мария Ревякина пообещала, что "Золотая Маска" благодаря Году театра России еще вернется в Новосибирск осенью с лучшими мюзиклами страны.

- На фестиваль в Новосибирске заявлены театральные коллективы, в большинстве своем отмеченные высшими театральными наградами. Каждый из театров привозит от 120 до 160 человек участников своих спектаклей. Благодаря этому новосибирцы познакомятся с наиболее заметными мюзиклами, созданными в российских театрах. На фестивале мы также поговорим о проблемах создания мюзиклов в России, о музыке, ставшей основой новых произведений и ее воплощении в театральных постановках, - поделился директор, художественный руководитель Новосибирского музыкального театра Леонид Кипнис.

В афише фестивалей - спектакли-явления, лауреаты и номинанты "Золотой маски" последних лет. Они все разные, на любой вкус. Постановка Театра музыкальной комедии Санкт-Петербурга "Белый. Петербург", отмеченная нацпремией 2017 года за "Лучшую работу дирижера", "Лучшую мужскую роль" (Виктор Кривонос), задала высочайший тон "Другим берегам". Ее создатели знакомят современного зрителя с поэзией писателя и поэта Серебряного века Андрея Белого и не только. Спектакль питерского театра "Карамболь" "Шербурские зонтики" - чудесная музыкальная мелодрама Мишеля Леграна. В постановке "Винил" Красноярского музыкального театра звучит музыка Евгения Загота, она переносит во времена Московского фестиваля молодежи и студентов 1957 года. Мюзикл "Эвита" Уэббера, поставленный в музкомедии Екатеринбурга, никогда ранее не шел на российских сценах. Биография первой леди Аргентины Эвы Перон захватывает с первых же тактов. В афише представлен спектакль и для детей - замечательная постановка Олега Глушкова "Все о Золушке" Московского театра мюзикла.

Новосибирский музыкальный театр включил в фестивальную афишу последнюю премьеру юбилейного сезона - вестерн-мюзикл "Отпетые мошенники" по мотивам рассказов О. Генри на музыку Максима Дунаевского.

Но "Другие берега" - это всегда поиск нового, в том числе и музыки. На творческом вечере композиторы - Максим Дунаевский, Александр Журбин, Андрей Кротов, Александр Пантыкин, Ким Брейтбург, Владимир Баскин, Евгений Загот - познакомили слушателей со своими произведениями, написанными специально для мюзиклов.

Панорама лучших современных российских мюзиклов идет на нескольких площадках Новосибирска и продлится до 6 октября.

Справка "РГ"

В 2019 году Национальной театральной премии и фестивалю "Золотая маска" исполнилось 25 лет. В разные годы она стала инициатором ряда серьезных театральных проектов. Особое внимание "Золотая маска" уделяет гастрольной деятельности, с 2000 года при поддержке Министерства культуры РФ организует программу "Лучшие спектакли в городах России".