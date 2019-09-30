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30.09.2019 16:27
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Новосибирске в третий раз открылся фестиваль "Другие берега"

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирске "золотомасочным" мюзиклом "Белый. Петербург" в третий раз открылся фестиваль "Другие берега". Он зародился в местном музыкальном театре и традиционно принимает на своей сцене известные труппы России. В этом году впервые "Другие берега" проходят совместно с еще одним масштабным фестивалем - "Золотая маска".
Фото: Предоставлено "Золотой Маской" Фото: Предоставлено "Золотой Маской"
Фото: Предоставлено "Золотой Маской"

Весной новосибирцы уже имели возможность познакомиться со спектаклями, отмеченными национальной театральной премией. Тогда генеральный директор фестиваля Мария Ревякина пообещала, что "Золотая Маска" благодаря Году театра России еще вернется в Новосибирск осенью с лучшими мюзиклами страны.

Фото: Фестиваль «Золотая маска» / Виктория Лебедева
"Золотая маска" на Дальнем Востоке завершится детскими спектаклями

- На фестиваль в Новосибирске заявлены театральные коллективы, в большинстве своем отмеченные высшими театральными наградами. Каждый из театров привозит от 120 до 160 человек участников своих спектаклей. Благодаря этому новосибирцы познакомятся с наиболее заметными мюзиклами, созданными в российских театрах. На фестивале мы также поговорим о проблемах создания мюзиклов в России, о музыке, ставшей основой новых произведений и ее воплощении в театральных постановках, - поделился директор, художественный руководитель Новосибирского музыкального театра Леонид Кипнис.

В афише фестивалей - спектакли-явления, лауреаты и номинанты "Золотой маски" последних лет. Они все разные, на любой вкус. Постановка Театра музыкальной комедии Санкт-Петербурга "Белый. Петербург", отмеченная нацпремией 2017 года за "Лучшую работу дирижера", "Лучшую мужскую роль" (Виктор Кривонос), задала высочайший тон "Другим берегам". Ее создатели знакомят современного зрителя с поэзией писателя и поэта Серебряного века Андрея Белого и не только. Спектакль питерского театра "Карамболь" "Шербурские зонтики" - чудесная музыкальная мелодрама Мишеля Леграна. В постановке "Винил" Красноярского музыкального театра звучит музыка Евгения Загота, она переносит во времена Московского фестиваля молодежи и студентов 1957 года. Мюзикл "Эвита" Уэббера, поставленный в музкомедии Екатеринбурга, никогда ранее не шел на российских сценах. Биография первой леди Аргентины Эвы Перон захватывает с первых же тактов. В афише представлен спектакль и для детей - замечательная постановка Олега Глушкова "Все о Золушке" Московского театра мюзикла.

Рок-оперу "Орфей & Эвридика" наградили за лучшую женскую и мужскую роли

Новосибирский музыкальный театр включил в фестивальную афишу последнюю премьеру юбилейного сезона - вестерн-мюзикл "Отпетые мошенники" по мотивам рассказов О. Генри на музыку Максима Дунаевского.

Но "Другие берега" - это всегда поиск нового, в том числе и музыки. На творческом вечере композиторы - Максим Дунаевский, Александр Журбин, Андрей Кротов, Александр Пантыкин, Ким Брейтбург, Владимир Баскин, Евгений Загот - познакомили слушателей со своими произведениями, написанными специально для мюзиклов.

Панорама лучших современных российских мюзиклов идет на нескольких площадках Новосибирска и продлится до 6 октября.

Справка "РГ"

В 2019 году Национальной театральной премии и фестивалю "Золотая маска" исполнилось 25 лет. В разные годы она стала инициатором ряда серьезных театральных проектов. Особое внимание "Золотая маска" уделяет гастрольной деятельности, с 2000 года при поддержке Министерства культуры РФ организует программу "Лучшие спектакли в городах России".

Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Фестиваль "Золотая маска"
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