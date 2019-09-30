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30.09.2019 17:09
Проект: В регионах

Детской больнице Ингушетии выделили 46 млн рублей на оборудование

Текст: Алена Ларина (Магас)
Детской клинической больнице Ингушетии будет выделено из федерального бюджета 46 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования и инструментов.
Фото: Алена Ларина/РГ Фото: Алена Ларина/РГ
Фото: Алена Ларина/РГ

Средства поступят лечебному учреждению уже в этом году из резервного фонда Министерства здравоохранения РФ с формулировкой "в целях укрепления материально-технической базы" больницы. Она была введена в эксплуатацию чуть более двух лет назад, и рассчитана на 200 койко-мест.

Фото: Алена Ларина/РГ
В двух горных селах Ингушетии откроются современные амбулатории

До сих пор подобных медицинских учреждений для детей в Ингушетии не было, как и многих других, они открылись в регионе совсем недавно. Среди них - медицинские центры, где могут оказать высокотехнологичную помощь в области нейрохирургии, травматологии и ортопедии, торакальной и сердечно-сосудистой хирургии и, конечно, неонатологии. Республиканский перинатальный центр - один из лучших в России.

В прошлом году в Ингушетии было проведено более 400 операций с использованием высоких технологий, в том числе за счет средств ОМС.

Тем временем

В регионе активно строятся и образовательные учреждения. Так, только в Магасе скоро сдадут очередные новые школу и детский сад, расположенные для удобства горожан рядом друг с другом.

Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия: Успех приходит в труде
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