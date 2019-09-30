Детской больнице Ингушетии выделили 46 млн рублей на оборудование

Детской клинической больнице Ингушетии будет выделено из федерального бюджета 46 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования и инструментов.

Средства поступят лечебному учреждению уже в этом году из резервного фонда Министерства здравоохранения РФ с формулировкой "в целях укрепления материально-технической базы" больницы. Она была введена в эксплуатацию чуть более двух лет назад, и рассчитана на 200 койко-мест.

До сих пор подобных медицинских учреждений для детей в Ингушетии не было, как и многих других, они открылись в регионе совсем недавно. Среди них - медицинские центры, где могут оказать высокотехнологичную помощь в области нейрохирургии, травматологии и ортопедии, торакальной и сердечно-сосудистой хирургии и, конечно, неонатологии. Республиканский перинатальный центр - один из лучших в России.

В прошлом году в Ингушетии было проведено более 400 операций с использованием высоких технологий, в том числе за счет средств ОМС.

Тем временем

В регионе активно строятся и образовательные учреждения. Так, только в Магасе скоро сдадут очередные новые школу и детский сад, расположенные для удобства горожан рядом друг с другом.