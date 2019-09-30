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30.09.2019 15:32
Проект: В регионах

Ингушский мед будут поставлять в Китай

Текст: Алена Ларина (Магас)
Компания из Ингушетии заключила контракт на поставку меда в Китай. Объем первой партии товара, которая отправится в Поднебесную, составит сто тонн.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Местный экологически чистый, полностью натуральный мед в последние годы становится одним из брендов республики не только в России, но и заграницей. Об его поставках на экспорт в Ингушетии заговорили в 2016 году. Тогда Саудовская Аравия заключила соглашение с российским регионом о сотрудничестве в торгово-экономической сфере, в том числе речь шла о поставках меда. Вскоре эта идея осуществилась.

Фото: Олег Сергеев
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В Ингушетии заработало предприятие, которое не только само производит мед, но и закупает его у других пчеловодческих хозяйств региона и реализовывает в России и за рубежом, в частности, в страны Ближнего Востока. Ингушская продукция экспортируется в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Как рассказали в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия, только за последний сезон за границу направлено 144 тонны ингушского меда. Теперь республиканскому предприятию удалось заключить контракт на поставку брендового товара и с партнерами из Китая.

Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия: Успех приходит в труде
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