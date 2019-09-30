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30.09.2019 11:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Ингушетии с ножом набросился на полицейского

Текст: Роман Мерзляков (Магас)

Полиция Карабулака задержала местного жителя, который ранил ножом полицейского, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МВД по Ингушетии.

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Наряд патрульно-постовой службы остановил подозрительного гражданина для проверки документов. На требование предъявить паспорт прохожий ответил нападением с ножом. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие, нападавший был ранен. Его госпитализировали.

Один из патрульных при задержании получил резаные раны руки, ему уже оказали врачебную помощь.

На место происшествия выезжал министр внутренних дел по республике Михаил Коробкин, руководители ряда подразделений министерства и регионального следственного управления.

Личность задержанного установили. Им оказался 18-летний житель Карабулака.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
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