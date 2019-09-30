Напавший на полицию житель Ингушетии стал фигурантом уголовного дела

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего жителя города Карабулак, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ингушетии.

Его действия подпадают под статью "применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей".

Минувшей ночью патруль остановил прохожего, который показался подозрительным. Когда у молодого человека потребовали документы, тот выхватил нож и нанес им несколько ударов сотруднику полиции.

Сослуживцу пострадавшего пришлось использовать табельное оружие. С огнестрельным ранением нападавший отправлен в больницу.