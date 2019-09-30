В Ингушетии будут выращивать розы для республики и Москвы

В ингушском агропромышленном комплексе "Сунжа" в будущем году начнут выращивать цветы в промышленном масштабе.

В этом году на предприятии реализовали новый проект по выращиванию овощей закрытого грунта на площади десять гектаров. В конце весны здесь собрали первый урожай томатов, который составил более двухсот килограмм. Скоро производство овощей будет расширено. На "Сунже" запустят вторую производственную очередь.

Параллельно на агрокомплексе решили осуществить еще один проект - по выращиванию цветов. Ведь в Ингушетии они, в основном, завозные. Для начала под растения отведен участок в два гектара. В недалеком будущем на них расцветут розы.

"Сунжа" станет первым производителем цветов и их рассады в промышленном масштабе в Ингушетии. Вслед за розами сотрудники предприятия планируют посадить и другие виды цветов.

Местные цветочные магазины с радостью будут предлагать покупателям новый товар, который уж точно будет более свежем, чем привозной.

Кстати

На развитие фермерства в Ингушетии выделят 126 миллионов рублей, которые селяне получат в виде грантов.