В Ингушетии частный инвестор откроет зерносушильный комплекс

В Ингушетии на частные инвестиции планируют запустить первый в регионе зерносушильный комплекс с хранилищем для зерна.

Сейчас сельхозпроизводители республики вынуждены продавать урожай зерновых по низким ценам именно из-за отсутствия возможности для сушки и хранения пшеницы и других культур. Республиканские власти нашли инвестора, готового вложить средства в создание так необходимых для селян вспомогательных предприятий.

Предполагаемая мощность будущего комплекса - до 30 тысяч тонн зерна единовременного хранения. Цена проекта - около 70 миллионов рублей. В нем нуждаются как частные, так и государственные унитарные предприятия Ингушетии, занимающиеся выращиванием зерновых, их 14.

По словам заместителя министра сельского хозяйства республики Мухажира Албакова, в региональном правительстве рассчитывают найти инвестиции на строительство еще трёх зерносушилок.

В Ингушетии также удалось снова запустить мукомольный комбинат, построенный несколько лет назад частным инвестором. Какое-то время предприятие простаивало из-за финансовых проблем. Но сейчас постепенно набирает обороты, на нем уже трудится более 80 человек.