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30.09.2019 17:21
Проект: В регионах

В Ингушетии ожидают большого осеннего урожая клубники

Текст: Алена Ларина (Магас)
Клубнику в республике впервые начали выращивать в промышленном масштабе в тепличном комплексе "Кантышевский", который должен выйти на проектную мощность в будущем году.
Фото: Валерий Морев/РГ Фото: Валерий Морев/РГ
Фото: Валерий Морев/РГ

Сначала на предприятии посадили сорт "Клери", он дает урожай лишь единожды, который в "Кантышевском" собрали в начале этого года, потом хозяйство перешло на сорт "Мурана", плодоносящий круглогодично.

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
В Ингушетии будут выращивать розы для республики и Москвы

Само предприятие было создано годом ранее. Сейчас в его ведении - теплицы площадью пять с половиной тысяч квадратных метров, а в начале следующего года производство вырастет вдвое. При этом коллектив хозяйства увеличится на 30 сотрудников. Урожай в "Кантышевском" будут собирать уже с участка в одиннадцать тысяч квадратных метров.

Выращивать клубнику в ингушском хозяйстве решили, изучив потребительский спрос на ягоду. Ее ближайший производитель находится в Ставропольском крае, соседние республики клубнику не выращивают. На прилавки Ингушетии этот товар попадает лишь из Ставрополья или из-за границы.

"Нам есть куда стремиться", - сделали вывод в "Кантышевском". Первый урожай круглогодичного сорта клубники ингушские селяне получат в ноябре. С выходом предприятия на проектную мощность на нем надеются выращивать до 70 тысяч килограмм продукции, реализовывать которую будут не только в Ингушетии, но также в Москве и соседних регионах.

Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия: Успех приходит в труде
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