В Ингушетии ожидают большого осеннего урожая клубники

Клубнику в республике впервые начали выращивать в промышленном масштабе в тепличном комплексе "Кантышевский", который должен выйти на проектную мощность в будущем году.

Сначала на предприятии посадили сорт "Клери", он дает урожай лишь единожды, который в "Кантышевском" собрали в начале этого года, потом хозяйство перешло на сорт "Мурана", плодоносящий круглогодично.

Само предприятие было создано годом ранее. Сейчас в его ведении - теплицы площадью пять с половиной тысяч квадратных метров, а в начале следующего года производство вырастет вдвое. При этом коллектив хозяйства увеличится на 30 сотрудников. Урожай в "Кантышевском" будут собирать уже с участка в одиннадцать тысяч квадратных метров.

Выращивать клубнику в ингушском хозяйстве решили, изучив потребительский спрос на ягоду. Ее ближайший производитель находится в Ставропольском крае, соседние республики клубнику не выращивают. На прилавки Ингушетии этот товар попадает лишь из Ставрополья или из-за границы.

"Нам есть куда стремиться", - сделали вывод в "Кантышевском". Первый урожай круглогодичного сорта клубники ингушские селяне получат в ноябре. С выходом предприятия на проектную мощность на нем надеются выращивать до 70 тысяч килограмм продукции, реализовывать которую будут не только в Ингушетии, но также в Москве и соседних регионах.