В ингушском селе Барсуки построят первый спорткомплекс

В селе Барсуки Ингушетии впервые построят физкультурно-оздоровительный комплекс. ФОК появится в сельском поселении в следующем году. Его строительство запланировано по нацпроекту "Демография".

На него выделят более 135 миллионов рублей из бюджета. Как рассказали в республиканском министерстве спорта, будущее спортивное учреждение рассчитано на прием не менее 60 посетителей в час. В Барсуках, не смотря на большое число жителей - около семи тысяч человек - до сих пор не было спортивных заведений. ФОК станет первым.

- Очень ждем его, выделили под строительство участок. Пока жители села могут заниматься только в футбольной секции, открывшейся в местной школе. Но этого совсем мало. Дети и молодежь ездят на тренировки в другие села и города республики, их немного, не у каждой семьи есть такая возможность, - рассказал глава сельского поселения Юнус Темирханов.

В ФОКе будут делать упор на силовые виды спорта - борьбу, дзюдо, бокс и другие, которые в Ингушетии традиционно популярны.

Кстати, ингушские спортсмены в очередной раз это доказали, получив право участвовать в первом в истории чемпионате мира по всестилевому каратэ, который состоится в конце ноября в Москве. На него поедут Мовсар Хамхоев и Магомед Плиев, занявшие второе место в своих весовых категориях на XII открытых Всероссийских юношеских играх боевых искусств, состоявшихся в поселке Витязево под Анапой.