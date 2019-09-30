Житель КЧР похитил табун лошадей

В Кабардино-Балкарии полицейские задержали жителя другой северокавказской республики - Карачаево-Черкессии, подозреваемого в похищении 19 лошадей. Об этом сообщает РИА Новости.

В феврале в полицию обратился 45-летний житель селения Кичмалка КБР. Пропал его табун, который пасся на окраине села. Сумма причиненного ущерба составила 800 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска двух республик установили причастность к краже лошадей 62-летнего ранее неоднократно судимого жителя селения Джага. Оперативники при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемого.

Он признался в содеянном, пояснив, что большую часть животных уже продал в соседние регионы. Лишь две лошади из 19 похищенных возвращены законному владельцу.