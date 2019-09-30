Из-за надвигающегося шторма в Петербурге закроют сады

Первый день октября принесет в Санкт-Петербург непогоду - сильные дожди и ветер до 20 метров в секунду (а на побережье Финского залива - и до 24 метров в секунду). В связи с этим в городском комитете по благоустройству объявили о закрытии восьми садов и скверов.

Речь идет о садах, которые имеют ограды, уточняют в комитете. Это Таврический, Никольский, Сан-Галли, Овсянниковский, Лопухинский сады, а также скверы Старовойтовой, Екатерининский и у Казанского собора.

На всякий случай в садово-парковых и дорожных предприятиях формируются аварийные бригады, которые будут готовы оперативно устранить последствия шторма. Например, если сильный ветер свалит дерево, его надо будет быстро распилить и вывезти.

Петербуржцы могут сообщить о поваленных деревьях и других связанных с непогодой проблемах на улицах города по круглосуточному телефону дежурной службы комитета по благоустройству: (812) 314-60-13.