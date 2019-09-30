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30.09.2019 15:11
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Китайская провинция Ганьсу представила свою культуру в Петербурге

Текст: Алексей Стригин (Санкт-Петербург)
В петербургском дворце "Олимпия" состоялся очередной, шестой "Невский фестиваль культуры Ганьсу", организованный Китайско-русской культурно-образовательной ассоциацией по развитию и коммуникации.
Китайская делегация как всегда приехала с подарками. Фото: Алексей Стригин/РГ Китайская делегация как всегда приехала с подарками. Фото: Алексей Стригин/РГ
Китайская делегация как всегда приехала с подарками. Фото: Алексей Стригин/РГ

Гости из этого региона Поднебесной частые гости города на Неве, и с каждым годом контакты между странами охватывают все новые и новые сферы деятельности. Они касаются не только бизнеса или науки, несмотря на то, что в провинции расположен самый большой ветропарк в мире, а также космодром Цзюцюань.

Китайскую постановку "Чайная" впервые покажут в России

Например, в этом году помимо продвижения обменов информацией между городами и фирмами Китая и России были налажены взаимодействие и совместная работа между начальными и средними школами провинции Ганьсу и Санкт-Петербурга. А год назад Институт политологии и права провинции Ганьсу договорился о проведении академических обменов студентами и преподавателями СПБГУ. Растет и количество туристов - уже несколько лет Петербург и Ланчжоу (административный центр провинции Ганьсу) связывают регулярные авиаперелеты.

По словам организаторов, фестиваль, который проходит при поддержке правительств Китая и России, а также многих частных учреждений, уже зарекомендовал себя самым значимым китайско-российским мероприятием в сфере международного обмена.

- Событие стало платформой для общения организаций, заинтересованных в сотрудничестве и обмене информацией, что особенно актуально в год семидесятилетия дня основания Нового Китая установления дипломатических отношений между КНР и РФ, - сообщил председатель Китайско-русской культурно-образовательной ассоциации по развитию и коммуникации Ван Синь.

Культура Культурный обмен Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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