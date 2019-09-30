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30.09.2019 18:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербуржцам показали кабинет барона Штиглица

Текст: Иван Зароков (Санкт-Петербург)

Более 850 петербуржцев и гостей города смогли осмотреть кабинет первого управляющего Государственным банком барона Александра Штиглица. Именно при нем Центральный банк получил возможность поддерживать ценовую стабильность и получил контроль над эмиссионными операциями.

В Петербурге откроется Музей мостов

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного ГУ Банка России, в рамках Дня открытых дверей для горожан открыли здание ссудной кассы на набережной Фонтанки, 72. Именно здесь расположен музей главного управления.

Просто так прийти в этот музей нельзя. Но в Северо-Западном ГУ Банка России, впервые запись на экскурсии проводилась на сайте ЦБ. Посещение музея бесплатное.

Экспозиция музея уникальна. В залах представлены исторические документы, позволяющие понять, каковой была финансовая жизнь страны в XIX и XX веке. Также представлен изобретенный в 1710 году станок, который использовался для нанесения резьбы на ребро монеты. В последний раз он применялся в монетном производстве в 2000 году при изготовлении памятной монеты, посвященной 55-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Центральное место экспозиции занимает стенд, посвященный работе подразделения банка в годы блокады Ленинграда.

В эти дни в музее проходит выставка "250 лет российским бумажным деньгам".

Стоит отметить, что в экспозиции есть не только экспонаты, касающиеся событий прошлого. Так, посетителей музея знакомят с тем, как работает единая биометрическая система удаленной идентификации, рассказывают о подробностях работы инкассаторов и правилах кибербезопасности.

Узнать, когда будет следующий день открытых дверей, можно на сайте Центрального банка России.

Общество История Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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