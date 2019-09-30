Суд взыскал с жильцов компенсацию за разгром арендованной квартиры

Суд в Вологодской области обязал нерадивых жильцов заплатить за все то зло, что они причинили арендованной квартире.

Как рассказали в Вологодском областном суде, двое молодых людей, Артем и Евгения, чуть больше года снимали однокомнатную квартиру в Великом Устюге у пенсионерки.

Бабушка перед тем, как пустить жильцов, сделала в квартире косметический ремонт, купила новую мебель. Все было чисто и уютно, настоящее любовное гнездышко.

Однако тепло очага надо поддерживать не только любовью, но и регулярной уборкой, текущим ремонтом и в целом аккуратной жизнью. Жильцы оказались к этому не приучены, сберечь порядка не сумели. Когда они съехали, хозяйка пришла в ужас.

"После того как молодые люди переехали на другое место жительства, истец обнаружила, что в квартире повреждены обои, межкомнатные двери, кухонная вытяжка, мойка и кухонный гарнитур, оторвано крепление радиатора отопления, на потолке в квартире появились жирные пятна, а на холодильнике - вмятины", перечисляют в Вологодском областном суде.

Иными словами, молодая пара оставила после себя разруху. Расстроенная пенсионерка обратилась в мировой суд с просьбой взыскать с бывших жильцов компенсацию материального ущерба.

Артем и Евгения в суде не отпирались, да, все пятна, все вмятины на их совести. Жили, как умели, мебели не щадили. Но при этом они искренне считали, что разрушение арендованной квартиры естественный процесс.

"Они полагали, что появившиеся повреждения имущества являются естественным результатом эксплуатации жилого помещения и имущества, находящегося в нем, - сообщили в Вологодском областном суде. - Кроме того, полагали, что денежные средства, внесенные ими в течение года за наем квартиры, являются платой в том числе и за амортизацию имущества истца".

По этой логике любой хозяин должен быть готов, что после жильцов в доме останется разруха. Соответственно, в стоимость аренды надо закладывать цену будущего капитального ремонта.

Мировой судья Вологодской области по судебному участку N 27 в Великоустюгском районе счел доводы истца убедительными и принял решение об удовлетворении исковых требований пенсионерки.

"Суд взыскал с ответчиков в пользу истца материальный ущерб в размере 32 тысяч 683 рублей в солидарном порядке, а также судебные расходы (оплата госпошлины и стоимость услуг эксперта по оценке ущерба) в размере 7172 рублей 69 копеек", - говорится в сообщении Вологодского областного суда.

Арендаторы искренне считали, что ущерб съемной квартире компенсируется арендной платой

"Риск порчи имущества при сдаче недвижимости в аренду всегда присутствует. Поэтому необходимо предусмотреть его еще на начальном этапе заключения договора аренды, - говорит адвокат Виктория Данильченко. - Все права и обязанности сторон регулируются именно этим документом. Крайне важно тщательно продумывать свои действия и внимательно проверять все внесенные в него пункты".

По ее словам, при заключении договора необходимо составить акт приема-передачи, в котором нужно максимально подробно указать прописать сведения о сдаваемом имуществе: состояние помещения, мебели, бытовой техники и прочее.