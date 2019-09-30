Дортмунд не принадлежит к числу балетных столиц, но полгода назад на Международный петербургский фестиваль Dance Open он прислал "Алису", где артисты танцевали, пели, качались на качелях. Теперь ответный тур: на сцене Дортмунд Опернхаус прошли при аншлаге два гала-концерта звезд балета Санкт-Петербурга.

Формально событие примыкает к обширным "Русским сезонам" в Германии, но Dance Open и Дортмунд должны были сдружиться и без повода. Рурский регион, вовлеченный во все социальные процессы Германии и активно адаптировавший беженцев, сейчас озаботился поддержкой культурных традиций и готов в это вкладывать. В местную балетную труппу приглашают лучших хореографов с умным репертуаром. В рационально элегантном Опернхаус уживаются балет, опера и драма. Билеты на русских звезд смели мгновенно.

В рационально элегантном Опернхаус уживаются балет, опера и драма. Билеты на русских звезд смели мгновенно. Фото: Предоставлено пресс-службой Dance Open

Организаторы Dance Open собрали программу специально для гала, разумно решив, что обычным джентльменским набором па-де-де сегодня не удивишь. Все исполненное звездами главных театров Санкт-Петербурга расширяло представления и о русской классике, и о советской, и о способности российских артистов ужиться с любым автором. Так, солисты Театра балета имени Леонида Якобсона Софья Матюшенская и Андрей Сорокин превратили в экзотику революционный настрой "Пламени Парижа" Вайнонена и необычность "Хореографических миниатюр" Якобсона, а их коллеги по театру сблизили русско-германские культурные реальности "Венским вальсом".

Взрослые звезды Мариинского и Михайловского удивляли по-взрослому, для верности - дважды: в современной хореографии и в классике. Денис и Анастасия Матвиенко танцевали о странностях любви в "Пер Гюнте" ныне модного Эдварда Клюга и "Корсаре" вечно модного Мариуса Петипа. Другие любимцы публики, теперь и дортмундской, Марат Шемиунов и Ирина Перрен, удивляли нестандартным адажио из "Спартака" привычного им Георгия Ковтуна.

Героику и кураж предоставили Елене Евсеевой из Мариинского и Игорю Цвирко из Большого, показавших вызубренных балетоманами всего мира па-де-Диан из "Эсмеральды" и Гран-па "Дон Кихота". Пафос, блеск, пламенные мужские прыжки и неизбежные 32 фуэтэ с фирменными сложностями (дело балетной чести - свертеть по два оборота подряд) ответили ожиданиям зала.

Пока мир разбирается с политикой и экономикой, в балетной жизни все люди братья

Но картину дополнили еще и две российские балерины Анны, Цыганкова и Тихомирова, ныне постоянно танцующие в Дортмунде, в том числе показанную на гала отечественную хореографию Леонида Лавровского ("Ромео и Джульетта") и Михаила Фокина ("Видение розы"). То есть дружба Санкт-Петербурга и Дортмунда в этой сфере скреплена человеческим фактором. В финале местная труппа хорошего стандарта поддержала условно своих и условно чужих, подчеркнув: пока мир разбирается с политикой и экономикой, в балетной жизни все люди братья. Потому что век тут краток и травмоопасен, и надо успеть порадовать друг друга.