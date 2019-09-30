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30.09.2019 14:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге наказали пьяных авиадебоширов

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)

Московский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал двух пьяных граждан, намеревавшихся совместить авиапутешествия с неумеренным употреблением алкоголя, что в обоих случаях привело к скандалу. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, нарушители порядка были оштрафованы на 500 рублей каждый.

В Москве дебошир обжег глаза полицейским

Так, 16 сентября петербурженка, находившаяся на выходе на посадку в аэропорту Пулково и собиравшаяся вылететь в тунисский город Энфида, была остановлена в состоянии сильного алкогольного опьянения - женщина даже не могла самостоятельно передвигаться. Тем не менее, несостоявшаяся пассажирка выказывала намерение все же попасть на борт воздушного судна и противостояла попыткам образумить ее сотрудниками полиции: размахивала руками и упиралась ногами.

Для того, чтобы пресечь неповиновение правоохранителям пришлось применить спеццсредства. Оказавшись в дежурной части, дама продолжала буянить и препятствовала проведению досмотра вещей.

Судебное делопроизводство было возбуждено по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность). Свою вину дебоширка признала.

Схожая история случилась с авиапассажиром, который поздно вечером 20 сентября при прохождении предполетного досмотра внутренних воздушных линий у него была обнаружена бутылка с алкоголем, запрещенная к провозу. Расставаться со своим достоянием пассажир не захотел - он отошел к скамейкам с намерением выпить спиртной напиток на земле, где его и одолел сон. Вызванным сотрудникам полиции он отказался предъявить свои документы, в дежурную часть проследовать отказался, хватая при этом правоохранителей за обмундирование и упираясь конечностями. На суде нарушитель мужчина признал вину и раскаялся в таком поведении.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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