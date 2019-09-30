Глава администрации Симферополя ушла в отставку

Симферопольские депутаты удовлетворили заявление о досрочном прекращении полномочий главы местной администрации Натальи Маленко. Такое решение они приняли на сегодняшнем заседании сессии.

Полномочия сити-менеджера с 1 октября депутаты возложили на первого замглавы горадминистрации Татьяну Свириденко. Следом народные избранники объявили конкурс на замещение вакантной должности. Он пройдет 25 октября.

Напомним, ранее Маленко вместе с другими руководителями администраций в республике написала заявление "по собственному желанию", исполняя рекомендацию главы Крыма Сергея Аксенова. Он обосновал это необходимостью формирования новой команды после выборов.

Справка "РГ"

Наталья Маленко родилась 31 июля 1959 года в Мичуринске Тамбовской области. Имеет два высших образования: историческое и юридическое. В различные годы руководила школой, Киевским райсоветом Симферополя, комитетом Госсовета РК по труду, соцзащите, здравоохранению и делам ветеранов. Была первым заместителем председателя республиканского парламента. В декабре прошлого года стала мэром Симферополя.