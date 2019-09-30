Фантастический гол Нобоа помог "Сочи" победить "Ахмат"

В понедельник в заключительном матче 11-м тура российской премьер-лиги "Сочи" переиграл на своем поле грозненский "Ахмат" - 2:0 (1:0). Удивительный по красоте гол в ворота гостей провел во втором тайме хавбек хозяев Кристиан Нобоа, который прошел с мячом полполя и красиво перекинул его через голкипера чеченской команды.

Эта победа позволила "барсам" набрать 12 очков и выбраться со дна турнирной таблицы - южане сейчас занимают десятое место в первенстве страны.

В Олимпийском парке курорта, где расположена арена "Фишт", последние дни десятки тысяч зрителей наблюдали за сражениями на автодроме гонщиков "Формулы-1", сражавшихся за "Гран-при России". Символично, что заветный кубок в очередной раз завоевал британец Льюис Хэмилтон - большой поклонник футбола. Ну, а в продолжение этих событий мяч в поединке "Сочи" и "Ахмата" ввел с центра поля российский экс-пилот "королевских" гонок Виталий Петров.

И хозяева поддержали это настроение, с первых минут устремившись к воротам гостей. Что вполне объяснимо и с нынешней ситуацией в турнирной таблице РПЛ, где соперники, набрав по девять очков, занимают унылые 14-и 15-е места. Удивительно еще, что в клубе из столицы Чечни не прибегли - как это регулярно случается в последние сезоны - к замене главного тренера (Рашид Рахимов, перед которым поставлена задача вывести коллектив в Лигу Европы, продолжает оставаться на своем посту).

И уже на 12-й минуте на правом фланге Бурмистров легко обыграл левого защитника гостей Мусалова, отдал мяч Мостовому, который метров с десяти отправил мяч в ближний угол - 1:0. Между прочим, это был первый мяч "Сочи" на своем стадионе - все свои восемь голов южане забили на чужих полях.

Но стоило диспетчеру сочинцев Нобоа чуть сбавить активность, как грозненцы перехватили инициативу и прижали гостей к их штрафной. "Ахмат" усилиями Бериши, Роши и Анхеля создали несколько опасных моментов. Правда, сравнять счет мог… сочинский защитник сборной России Кудряшов (кстати, сегодня Станислав Черчесов вызвал в главную национальную команду сразу трех футболистов из клубов-аутсайдеров - также грозненца Семенова и южанина Джанаева), зарядивший с нескольких метров в перекладину собственных ворот.

В дебюте второй половины хозяева (их форвард Заболотный принялся терзать защитников) снова перевели игру к чужим воротам. При этом "Ахмат" изо всех сил организовывал свои атаки, но хозяева эти наскоки отбивали.

Зато Кристиану Нобоа удался фантастический трюк. Полузащитник сборной Эквадора подхватил мяч в центре поля, прошел до штрафной и метров с 18-ти и изящным навесом перебросил его через далеко вышедшего из ворот Городова - 2:0, 74-я минута.

И хотя тут же форвард гостей Мбенг попал в перекладину, чувствовалось, что "Ахмат" вряд ли изменит ситуацию. Грозненский клуб не побеждает уже в семи последних матчах чемпионата России.