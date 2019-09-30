Новости

Руководство "Ахмата" приняло отставку Рашида Рахимова 22:32
Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов подал в отставку 22:10
Небензя: Запад придумывает отговорки от участия в восстановлении Сирии 22:06
МИД РФ: Главные силы террористов в Сирии уничтожены 21:25
Фантастический гол Нобоа помог "Сочи" победить "Ахмат" 21:25
Из-за надвигающегося шторма в Петербурге закроют сады 21:15
В греческом Нафплионе открылось почетное консульство России 21:13
Россияне попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции 21:10
Концерн FCA оштрафовали за завышение показателей продаж автомобилей 20:52
Штрафы для призывников за неявку в военкомат могут вырасти в шесть раз 20:45
Минобороны обнародовало видео запуска на Камчатку ракеты "Тополь-М" 20:38
Москвичи смогут сообщить о сломанном светофоре по QR-коду 20:15
Появилось видео издевательств Хачатуряна над дочерьми 19:53
Новак рассказал о сокращении добычи нефти в сентябре 19:47
"Зверь-ураган" Лоренцо движется к Европе 19:40
Почти 90 хостелов закроются в Москве 1 октября 19:28
У Toyota Camry появился полный привод 19:14
Петербуржцам показали кабинет барона Штиглица 18:50
Прокуратура Крыма оспорит вердикт трижды оправданному присяжными 18:50
Генсек ОПЕК: Нападение на саудовские НПЗ стало беспрецедентным 18:44
Зеленский пока не возбудил дело против Байдена по просьбе США 18:31
Четыре фотографии XIX века, сделанные русским фотографом, проданы на аукционе за 800 тысяч 18:20
Под Калининградом вор забыл паспорт на месте преступления 18:16
Синоптики рассказали, когда в Крым вернется теплая погода 18:16
Напавший на полицию житель Ингушетии стал фигурантом уголовного дела 18:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Кто стоит за Гретой Тунберг и кто ее направляет
Кто стоит за Гретой Тунберг и кто ее направляет
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
30.09.2019 21:25
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Фантастический гол Нобоа помог "Сочи" победить "Ахмат"

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В понедельник в заключительном матче 11-м тура российской премьер-лиги "Сочи" переиграл на своем поле грозненский "Ахмат" - 2:0 (1:0). Удивительный по красоте гол в ворота гостей провел во втором тайме хавбек хозяев Кристиан Нобоа, который прошел с мячом полполя и красиво перекинул его через голкипера чеченской команды.

Эта победа позволила "барсам" набрать 12 очков и выбраться со дна турнирной таблицы - южане сейчас занимают десятое место в первенстве страны.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра

В Олимпийском парке курорта, где расположена арена "Фишт", последние дни десятки тысяч зрителей наблюдали за сражениями на автодроме гонщиков "Формулы-1", сражавшихся за "Гран-при России". Символично, что заветный кубок в очередной раз завоевал британец Льюис Хэмилтон - большой поклонник футбола. Ну, а в продолжение этих событий мяч в поединке "Сочи" и "Ахмата" ввел с центра поля российский экс-пилот "королевских" гонок Виталий Петров.

И хозяева поддержали это настроение, с первых минут устремившись к воротам гостей. Что вполне объяснимо и с нынешней ситуацией в турнирной таблице РПЛ, где соперники, набрав по девять очков, занимают унылые 14-и 15-е места. Удивительно еще, что в клубе из столицы Чечни не прибегли - как это регулярно случается в последние сезоны - к замене главного тренера (Рашид Рахимов, перед которым поставлена задача вывести коллектив в Лигу Европы, продолжает оставаться на своем посту).

И уже на 12-й минуте на правом фланге Бурмистров легко обыграл левого защитника гостей Мусалова, отдал мяч Мостовому, который метров с десяти отправил мяч в ближний угол - 1:0. Между прочим, это был первый мяч "Сочи" на своем стадионе - все свои восемь голов южане забили на чужих полях.

Но стоило диспетчеру сочинцев Нобоа чуть сбавить активность, как грозненцы перехватили инициативу и прижали гостей к их штрафной. "Ахмат" усилиями Бериши, Роши и Анхеля создали несколько опасных моментов. Правда, сравнять счет мог… сочинский защитник сборной России Кудряшов (кстати, сегодня Станислав Черчесов вызвал в главную национальную команду сразу трех футболистов из клубов-аутсайдеров - также грозненца Семенова и южанина Джанаева), зарядивший с нескольких метров в перекладину собственных ворот.

В дебюте второй половины хозяева (их форвард Заболотный принялся терзать защитников) снова перевели игру к чужим воротам. При этом "Ахмат" изо всех сил организовывал свои атаки, но хозяева эти наскоки отбивали.

Зато Кристиану Нобоа удался фантастический трюк. Полузащитник сборной Эквадора подхватил мяч в центре поля, прошел до штрафной и метров с 18-ти и изящным навесом перебросил его через далеко вышедшего из ворот Городова - 2:0, 74-я минута.

И хотя тут же форвард гостей Мбенг попал в перекладину, чувствовалось, что "Ахмат" вряд ли изменит ситуацию. Грозненский клуб не побеждает уже в семи последних матчах чемпионата России.

Спорт Футбол Чемпионат России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край СКФО Чеченская Республика Грозный Чемпионат России по футболу 2019/2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минтруд объявил об индексации пенсий с 1 января
С космодрома Плесецк запустили на Камчатку ракету "Тополь-М"
Посольство РФ в Норвегии назвало "фейком" сообщения о российском спецназе
Мосгорсуд приговорил актера Устинова к 1 году условно
Трамп вновь прокомментировал Украину и Байдена