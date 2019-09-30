На Кубани мужчина ранил себя ножовкой в начальном классе школы

Следователи СУ СКР по краю устанавливают обсятоятельства ЧП, которое прозошло в понедельник утром в школе станицы Имеретинской, территориально входящей в город Горячий Ключ. Здесь неизвестный молодой мужчина нанес себе раны ножовкой в одном из начальных классов.

Как рассказ

али в пресс-службе ведомства, досследственную проверку проводят сотрудники Белореченского межрайонного следственного отдела СКР по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, сегодня около восьми часов утра в кабинет начальных классов школы проник 33-летний мужчина. "Находясь в учебном классе, он причинил себе ножовкой телесные повреждения в области шеи. После произошедшего мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов, прибывшими на место и доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана медицинская помощь. В результате происшествия школьники и сотрудники учебного учреждения не пострадали", - говорится в информации, помещенной на официальном сайте СУ СКР по Краснодарскому краю

Сейчас в школе работает следователь территориального следственного отдела, который занимается установлением всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.