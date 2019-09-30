На Кубани рядом с кафе открыли стрельбу из автомата

На Кубани полиция проверяет обстоятельства ночной стрельбы из автомата Калашникова в селе Белая Глина возле кафе "Нива". Об этом сообщил оперативный дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Инцидент произошел ночью 27 сентября, но в полиции о нем рассказали только сейчас.

Внимание правоохранителей происшествие привлекло после того, как в социальных сетях появился видеоролик. На нем видно, как двое мужчин достают из багажника черного Mercedes автомат Калашникова и по очереди стреляют из него в воздух. Действие происходит возле кафе "Нива" в кубанском селе Белая Глина.

"По факту данного инцидента сейчас проводится проверка. Спустя сутки после происшествия один из мужчин сам явился в отдел полиции. В настоящее время оружие изъято и направлено на экспертизу, предварительный осмотр показал, что оружие является охолощенным, то есть технически может стрелять только холостыми патронами", - сообщили в пресс-службе полиции региона.

В социальных сетях появилась информация, что один из стрелявших мужчин якобы является сыном главы Белоглинского района. Однако в полиции это не подтвердили и не опровергли, ссылаясь на неприкосновенность личных данных любого гражданина России, а также на проводимую проверку по этому инциденту.