Новости

Почти 90 хостелов закроются в Москве 1 октября 19:28
У Toyota Camry появился полный привод 19:14
Петербуржцам показали кабинет барона Штиглица 18:50
Прокуратура Крыма оспорит вердикт трижды оправданному присяжными 18:50
Генсек ОПЕК: Нападение на саудовские НПЗ стало беспрецедентным 18:44
Зеленский пока не возбудил дело против Байдена по просьбе США 18:31
Четыре фотографии XIX века, сделанные русским фотографом, проданы на аукционе за 800 тысяч 18:20
Под Калининградом вор забыл паспорт на месте преступления 18:16
Синоптики рассказали, когда в Крым вернется теплая погода 18:16
Напавший на полицию житель Ингушетии стал фигурантом уголовного дела 18:08
Лукашенко заявил о неизменной политике в отношении Армении 18:06
Volkswagen приступил к тестам нового купе-кроссовера 18:00
Мамаев рассказал о жизни в колонии 17:58
США внесли в санкционные списки еще двух россиян и три компании 17:54
Как москвичка выиграла 286 миллионов рублей 17:51
Девушка устроила пикантную фотосессию в отделе полиции 17:37
На дне моря найден римский корабль с хорошо сохранившимся грузом 17:20
Зеленский освободил Данилюка с должности секретаря СНБО 17:06
Собчак опровергла информацию о финансовых трениях с Первым каналом 17:05
Из Челябинска в Магнитогорск прилетела первая "Ласточка" 17:00
Невидимая "Планета Х" может оказаться не планетой 17:00
Видео: водитель BMW не сразу заметил потерю колеса 17:00
Эксперты Валдайского клуба обсудили противостояние Запада и Востока 16:59
В Астрахани закрыли подпольное казино 16:57
На Алтае школьник умер на уроке физкультуры 16:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Кто стоит за Гретой Тунберг и кто ее направляет
Кто стоит за Гретой Тунберг и кто ее направляет
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
Законы октября повысят зарплаты, выплаты по ОСАГО и снизят налоги
30.09.2019 18:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Синоптики рассказали, когда в Крым вернется теплая погода

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

На этой неделе в Крыму прогнозируется потепление до 28 градусов днем. Об этом "РГ" сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

По ее словам, это связано с приходом на полуостров теплых воздушных масс.

Фото: iStock
В Гидрометцентре сообщили о возвращении почти летнего тепла

- Днем во вторник, 1 октября, на полуострове прогнозируется дневная температура 19-24 градуса, - отметила синоптик. - А вот со среды по пятницу Крым посетят тропические воздушные массы, из-за чего температура поднимется до 23-28 градусов.

Однако на выходных, по словам Любецкой, в регионе снова похолодает.

- Ожидается прохождение активного холодного фронта, который почти на десять градусов понизит температуру воздуха, - предупредила она. - Также возможны дожди. А на следующей неделе - преимущественно без осадков, 13-19 градусов.

При этом морская вода у побережья остается относительно теплой и в ближайшие две недели, как заверила начальник Крымского гидрометцентра, вряд ли изменится: на западном берегу и в Керченском проливе - 17-19, на южном и восточном - 20 градусов.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минтруд объявил об индексации пенсий с 1 января
С космодрома Плесецк запустили на Камчатку ракету "Тополь-М"
Посольство РФ в Норвегии назвало "фейком" сообщения о российском спецназе
Мосгорсуд приговорил актера Устинова к 1 году условно
Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке