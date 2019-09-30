Синоптики рассказали, когда в Крым вернется теплая погода

На этой неделе в Крыму прогнозируется потепление до 28 градусов днем. Об этом "РГ" сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

По ее словам, это связано с приходом на полуостров теплых воздушных масс.

- Днем во вторник, 1 октября, на полуострове прогнозируется дневная температура 19-24 градуса, - отметила синоптик. - А вот со среды по пятницу Крым посетят тропические воздушные массы, из-за чего температура поднимется до 23-28 градусов.

Однако на выходных, по словам Любецкой, в регионе снова похолодает.

- Ожидается прохождение активного холодного фронта, который почти на десять градусов понизит температуру воздуха, - предупредила она. - Также возможны дожди. А на следующей неделе - преимущественно без осадков, 13-19 градусов.

При этом морская вода у побережья остается относительно теплой и в ближайшие две недели, как заверила начальник Крымского гидрометцентра, вряд ли изменится: на западном берегу и в Керченском проливе - 17-19, на южном и восточном - 20 градусов.