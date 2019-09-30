В Астрахани закрыли подпольное казино

Сотрудники астраханской полиции при поддержке УФСБ и бойцов Росгвардии обнаружили в городе две точки подпольного казино и задержали их организаторов.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД по области, азартный бизнес действовал под видом бильярдной и сауны в Советском и Кировском районах города. Помещения брали в аренду в кафе и развлекательном центре.

- В залах было все необходимое для карточных игр, функционировали бары. Там злоумышленники устраивали покерные турниры, - сказали в пресс-службе полиции.

Места были тщательно замаскированы от посторонних, полицейским и спецназу удалось попасть в один из залов через крышу и оконный проем. Организатором оказался 39-летний местный житель. Его 35-летний сообщник завлекал клиентов, а их 36-летняя знакомая работала крупье.

Полицейские изъяли денежные средства, полученные от игроков, документы, фишки, карты и оборудование.

Следственным управлением СК по области возбуждено уголовное дело по статье "незаконная организация и проведение азартных игр".