В Краснодаре показали премьеру спектакля "Мистер Икс"

Спектакль, которым, пожалуй, уже трудно удивить, по-настоящему порадовал. Классическая оперетта с партитурой великого композитора будто задышала ритмами современного мира. Тот же цирк, тот же восхитительный и таинственный Мистер Икс, парящий над сценой, та же чарующая музыка Имре Кальмана: все осталось неизменным, кроме настроения. Остроумные шутки, динамичная смена декораций, зажигательные танцы и целое море красок и света. Музыкальный театр "Премьера" стал островком яркого праздника во время хмурой осени.

Это уже не первая постановка "Принцессы цирка" на кубанской сцене, а пятая - юбилейная. Последняя была в репертуаре 32 года назад. Теперь в "Премьере" собрана "золотая коллекция" Имре Кальмана - "Баядера", "Сильва" и наконец-то после долгого перерыва "Мистер Икс".

У либретто нелегкая судьба. "Принцесса цирка" - пожалуй, одна из самых вольно исполняемых постановок классической оперетты. Многократное изменение места действия, имен героев и даже вариации действующих лиц. Каждый режиссер пытается осмыслить и представить зрителю историю по-своему. Так появляется образ Шанталь, дамы, которая плетет собственную интригу, ведя двойную игру.

- В либретто не было Шанталь. Действительно есть героиня, которая хочет заполучить барона, она появлялась и в постановках других театров, поэтому это не ново. Это делают, чтобы образ барона был не таким плоским. Поэтому у нас есть специальный герой, который ему может шепнуть, и игра завертится немножко в другом направлении, под другим градусом и в другом свете, - пояснил режиссер-постановщик Александр Мацко.

Музыку для арии Шанталь подобрали из другого произведения Имре Кальмана "Голландочка", стихи были специально написаны для этого персонажа.

Неожиданной становится и сцена первой встречи главных героев: графиня Вердье, поправ все законы вельмож, которые "никогда не дадут руки" шутам и паяцам, вдруг сама любезно протягивает ее Мистеру Икс, а он столь же "любезно" от нее отказывается.

Исполнитель главной роли - обладатель лирического баритона, номинант Российской Национальной театральной премии "Золотая маска" Ростислав Колпаков, успешно выступающий на сценах Москвы и Санкт-Петербурга. Для него это не первый спектакль в стенах Музыкального театра - с 2014 года он принимает участие в постановке "Джаз для настоящих леди".

Художник-постановщик Ирина Долгова, приглашенная из Санкт-Петербурга, сделала все, чтобы музыкальный театр на несколько часов наполнился атмосферой настоящего циркового праздника. Сценография постановки отражает настроение музыки Имре Кальмана - многоплановая, с множеством деталей, она не теряет целостности и при этом кажется абсолютно невесомой. На сцене много пространства, света и воздуха. Заявка на участие в постановке цирковых артистов породила ожидание маленького шоу. Однако не все задумки удалось реализовать в полной мере.

- Задача была сложная, хотелось все-таки сделать эффектно, не нафталинно. Но, к сожалению, технические возможности театра не позволили воплотить замысел вполне, - пояснила Ирина Долгова.

Тем не менее, правильно и вовремя расставленные акценты не позволили заметить возможные недочеты. Раз за разом внимание приковывали яркие декорации, сверкающие костюмы… Именно поэтому незамысловатое действо в воздухе во время первого выхода Мистера Икс и скромные акробатические этюды приглашенных артистов цирка в первом акте не разочаровали, а послужили ненавязчивым дополнением к основному действию.

Ресторан "Зеленый попугай" становится центральной декорацией второго действия. Вместе с тем на первый план, будто наравне с главной сюжетной линией, выходят отношения робеющего перед матушкой студента Тони и напористой цирковой артистки Мари. Но, пожалуй, даже не они становятся объектом пристального внимания зрителей, а комичный образ Каролины - хозяйки пустующего заведения и ее преданного слуги Пеликана. Юмор и обворожительная игра заслуженных артистов Кубани Оксаны Авакян и Сергея Тесля сделали свое дело. И хоть главные герои отнюдь не эта славная парочка, сцены с их участием прекрасно дополняют основную сюжетную линию, разбавляя настоящую драму чувств и хитросплетенные интриги доброй шуткой.

На премьере спектакля присутствовал Мстислав Запашный, а также один из исполнителей роли Мистера Икс 1959 года Владимир Генин, это была его первая роль в театре.

- Владимир Генин сказал мне, что, конечно, их оперетта была спокойнее, размереннее. Но время диктует сдвиг ритмов, и он считает, что это правильно. Главное, жить не теряя душу, а душа в этом спектакле есть, и сердце, и романтика. Было приятно услышать это от него, - поделился Александр Мацко.