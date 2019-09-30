В Крыму угнали и разбили Mercedes министра ЖКХ

В ночь на 30 сентября в Крыму неизвестные угнали служебный Mercedes министра жилищно-коммунального хозяйства республики Дмитрия Черняева. Об этом "РГ" сообщил пресс-секретарь ведомства Анатолий Половинец.

- Служебный автомобиль был вскрыт и угнан в ночь с 29 на 30 сентября, - рассказал он. - Впоследствии машина попала в ДТП на улице Калинина в Симферополе. Угнанное авто находится на балансе государственного казенного учреждения "Автобаза Совета министров РК".

Половинец отметил, что о пропаже автомобиля глава республиканского министерства ЖКХ узнал утром от водителя.

- По словам водителя, сотрудника "Автобазы", злоумышленники вскрыли его личный автомобиль, припаркованный рядом со служебным, - уточнил пресс-секретарь. - Там, как рассказывает водитель, они нашли ключи от служебной машины, после чего и угнали ее.

Половинец отметил, что сам министр на место происшествия не выезжал и комментариев в связи с инцидентом не давал.

В пресс-службе МВД по Республике Крым рассказали, что сообщение о дорожной аварии с участием угнанного авто поступило в ГИБДД около 2.00.

- Очевидцы сообщили, что гражданин, управлявший автомобилем, с места ДТП скрылся, оставив транспортное средство, - пояснили в ведомстве. - Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИББД обнаружили разбитый автомобиль. Водителя на месте не оказалось. Также установлено, что в ОП №1 "Железнодорожный" поступило заявление о том, что автомобиль Mercedes был угнан неизвестными лицами.

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливают лиц, причастных к совершению противоправных действий.